藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

擴大公共借閱補償單本最高獲萬元 小英最愛水餃可買超過1千個

2025/12/01 14:00

文化部公共出借權第二階段試辦擴及6都超過300間公共圖書館」、「納入譯者」、「簡化申請流程」及「每半年發放一次」，鼓勵尚未登記的出版社或著作人，儘速於115年2月15日前完成登記。（翻攝自李遠臉書）文化部公共出借權第二階段試辦擴及6都超過300間公共圖書館」、「納入譯者」、「簡化申請流程」及「每半年發放一次」，鼓勵尚未登記的出版社或著作人，儘速於115年2月15日前完成登記。（翻攝自李遠臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部自109年與教育部合作，使台灣成為東亞第一個推動「公共出借權」補償金的國家，但因只限於2個國立圖書館，成果有限，讓知名作家都感嘆「最後拿到的錢只夠買3個水煎包」。因此，今年起「公共出借權」措施擴及6都、超過300間公共圖書館共同加入試辦，成果今（1）日公布，連作家部長李遠都笑稱「很有感」。

文化部說明，此次擴大為6都試辦，是從今（114）年7月正式施行，計有超過400家出版社及4,800位著作人註冊帳號、7萬筆書目完成登記。首期補償酬金以10月15日前完成登記的書目，自今年1至8月借閱次數，每筆借閱補償酬金3元，由著作人獲得70%（翻譯書為譯者35%）、出版社獲得30%計算。總計首期已完成發放給超過2,500位著作人約910萬元、123家出版社約500萬元，合計約1,410萬元補償金。

李遠還以自己為例，他共出過103本書，這次出版社為他登記了84本，他才知道自己的書於今年1-8月間共被借閱了1,457次。雖然因為現在身份，李遠決定不領這筆錢，但知道現在還有讀者會去圖書館借閱自己的書，內心充滿了感恩和感激。

根據文化部統計數據可知，此次獲借閱補償酬金最高的單一本書，共被借了3517次，作者與出版社合計獲補償金1萬551元，是一本童書，像多獲得1次普發現金一樣有感；至於所謂「3個水煎包」的比喻，若以平均1顆25元來算，獲得最高補償的1萬多元，應該至少可買400個；小英總統最愛的巧之味干貝水餃，可以買超過1千顆喔。

