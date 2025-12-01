總統府首合體故宮走天下 1卡皮箱台湾と旅する！不怕被誤認中國人

旅行紀念組外盒設計成行李箱，印有日文與英文「跟者台灣去旅行」的字樣，以及總統府與故宮聯名的標誌。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮百年歷史中，有75年落腳台灣，早已成為台灣在國際最知名的文化名片。故宮與總統府首度合作，將2條承載百年記憶的歷史軸線交會於2025年，以「人民的總統府、全民的故宮」創意發想，推出「跟著台灣去旅行：一只皮箱走世界旅行紀念組」聯名禮盒，「台湾と旅する！」意外回應了目前日、韓與中國的關係。

故宮表示，此次合作從台灣人早期「一只皮箱走向世界」的奮鬥故事出發，結合總統府經典禮品「台灣造型頸枕」，以及4款故宮的旅行用文創商品，融入台灣第一本英雄漫畫《諸葛四郎》元素重新設計，打造兼具設計美學與人文意涵的聯名紀念禮盒，旅行箱造型的盒外，還印上故宮與總統府的「商標」，充分展現「來自台灣故宮」的特色。

故宮與總統府聯名合作推出旅行紀念組。（故宮提供）

內裝首先吸睛的，是結合〈海圖〉設計的「台灣造型兩用枕」，可於飛機上搭配印有故宮文物元素的「諸葛四郎少年英雄雙面眼罩」，成為旅途中最溫柔的陪伴； 還有輕便的「耄耋同春菊葵肩包」，取材自《清 沈振麟 耄耋同春冊》，帶喵星人同行；「萬用牽掛繩」靈感源自郎世寧筆下的駿犬畫作，可吊掛手機或證件套；還有融入故宮〈翠玉白菜〉、〈犧尊〉等經典文物元素的「諸葛四郎行李束帶」，展現跨世代創意巧思。

禮盒中附贈多款旅行貼紙，含總統府與故宮建築圖示，以及珍奶、雞排甚至玉山、台灣藍鵲等，深富台灣色彩的元素，可隨喜好張貼在行李箱上，一看就知道「台湾と旅する！」，現在中國與日本感情不好，韓國也頻頻出現出現反中示威，據說越來越多台灣旅客選擇配戴特別設計的徽章，避免被誤會來自中國，這個禮盒可說意外應景。

