藝文 > 即時

台灣文學主題妝點 南市圖將打造台式耶誕樹

2025/12/01 19:17

南市圖永康新總館的大型耶誕樹目前正在組裝中，將以20本台灣文學經典為基礎，打造「台式耶誕樹」。（記者劉婉君攝）南市圖永康新總館的大型耶誕樹目前正在組裝中，將以20本台灣文學經典為基礎，打造「台式耶誕樹」。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕迎接耶誕節，台南市立圖書館永康新總館將以「台灣文學」為核心精神，精選20本具代表性的台灣文學作品，將書中人物、場景與象徵意象，化為耶誕燈板，打造具有台灣風土與閱讀氣息的「台式耶誕樹」。

目前耶誕樹還在組裝中，台南市立圖書館館長楊馥菱表示，「新‧台灣派對」耶誕點燈儀式將於6日晚上7時舉行，以視覺設計重新詮釋文學，使作品意象在光影中重生，讓文學不只停留在書頁，也能走入公共空間，使西方節慶在台南長出屬於土地的文化語言。

台式耶誕樹以20本台灣文學經典為創作基礎，包括楊逵《送報伕》、黃春明《兒子的大玩偶》、王禎和《嫁粧一牛車》、楊双子《台灣漫遊錄》等，橫跨日治、戰後到當代文學，呈現台灣社會百年來的小人物生命力、庶民幽默、市井記憶與文化軌跡。

6日點燈當晚將有入圍金曲獎的客家歌手iColor愛客樂主唱邱廉欽演出，館方並與大東橋商圈、思味市集共同在東橋8街、東橋9路推出「台南YA誕城」市集，邀集菜奇鴨、夜奇鴨、好想兔、小賤狗等人氣IP陪伴大小朋友同樂。

隔天（7日）還有台南市原住民族事務委員會接棒舉行「2025深耕·收穫在台南」部落大學成果展，活動並串聯文創市集。

