逛展覽

台博館「第六次大滅絕？」特展回溯物種滅絕史 儒艮、雲豹標本展出

2025/12/01 19:42

國立台灣博物館攜手農業部林業及自然保育署推出「第六次大滅絕？命運還是機會」特展，2日將於台博館南門館正式展出，並規劃4大展區，北方白犀牛標本也將展出。（吳家昇攝，中央社提供） 國立台灣博物館攜手農業部林業及自然保育署推出「第六次大滅絕？命運還是機會」特展，2日將於台博館南門館正式展出，並規劃4大展區，北方白犀牛標本也將展出。（吳家昇攝，中央社提供）

〔中央社〕3月有漁民在宜蘭外海捕獲儒艮隨即野放。「第六次大滅絕？」特展明天登場，展出儒艮、雲豹等標本，策展人向麗容說，再發現儒艮是策展過程中一大鼓舞，如這次展覽期望發掘不同「機會」。

「第六次大滅絕？命運還是機會」特展由國立台灣博物館與農業部林業及自然保育署共同主辦，1日下午舉行開幕典禮，台博館館長陳登欽（圖）致詞。（吳家昇攝，中央社提供）「第六次大滅絕？命運還是機會」特展由國立台灣博物館與農業部林業及自然保育署共同主辦，1日下午舉行開幕典禮，台博館館長陳登欽（圖）致詞。（吳家昇攝，中央社提供）

地球曾發生5次物種大滅絕，在不同論述中，許多科學家認為現在正面臨第6次大滅絕。國立台灣博物館今天舉行「第六次大滅絕？命運還是機會」特展開幕記者會，便是以此為背景，分為世界、台灣2軸線，從那些已面臨滅絕命運的物種，探討如何找到新的機會。

展覽入口以知名的「渡渡鳥」為開場白，向麗容今天帶領導覽提及，渡渡鳥在大航海時期因被獵食、外來種入侵等原因而滅絕，同時是歷史紀錄上第1個因人類活動而滅絕的物種，這也象徵人類已認知到生物原來會一去不復返，此次展覽主視覺也特別以牠為主角。

台灣物種方面，向麗容指出，雲豹是一大代表，牠曾是台灣生態最為頂尖的獵食者，但如今也消失無蹤。展覽整理過度捕獵、棲地破壞、外來入侵、環境汙染、氣候變遷等5大原因，都是可能會導致物種滅絕的「骨牌」。如雲豹就是被人類發現後，如同被寫進「死亡筆記本」，面臨過度捕獵及棲地破壞命運。

但與此同時，仍有許多物種可不必面對滅絕命運。向麗容分享，像是展中展出的儒艮便極具特殊意義，「策展過程當中，3月時有宜蘭漁民竟然在台灣海域發現這個我們認為已經消失的一個物種，無異來說是充滿希望的象徵，讓每個人的保育工作都可以看到正向的回饋。」

今年3月發現儒艮也是自1937年以來台灣首次正式記錄到活體儒艮蹤跡。向麗容表示，此次展出儒艮標本是台博館藏2件其中1件，也是在台灣海域捕獲，儒艮又有「美人魚」稱號，觀眾可前往一睹神秘的美人魚，還有展品「中華白海豚」現今存於台灣海域數量不多，也非常值得一看。

為讓觀眾更容易理解主題，展場融入多種設計，例如透過掃描同框台灣雲豹與渡渡鳥、投票選擇想搶救的物種等，還有最後一展區從物種滅絕5大骨牌原因帶給民眾的生活建議，例如省水省電、不放養動物等。

向麗容提到，展覽最終目的便是希望讓大家看見保育工作需要眾人努力，從日常可做的生活行動開始，無法如建議所述做完全套，也能從半套開始，如此積沙成塔，也許就能看見世界的改變。

「第六次大滅絕？」特展由台博館與農業部林業及自然保育署共同合作推出，台博館長陳登欽表示，展覽就是要說明一件事情，「啟動或是進行第6次大滅絕，不要認定這是一個命運，而是要喚醒社會大眾，我們還有機會。」

「第六次大滅絕？命運還是機會」特展明天起至2026年11月1日展出，地點在台博館南門館紅樓展示館2樓。

