淡水南北軒7日偕台大生演出 融入搖滾玩轉北管文化

新北市立淡水古蹟博物館7日將在淡水紅毛城舉辦戶外音樂會「風入松SONATA-淡水聽」，由新北文化獎得主「淡水南北軒」藝師與台大創新設計學院學生共同演出。（淡水古蹟博物館、中央社提供）

〔中央社〕新北淡水紅毛城12月7日將舉行免費戶外音樂會，由百年歷史淡水南北軒與台大學生攜手演出，以北管曲牌「風入松」為核心，融入搖滾、電子等元素，以年輕語彙玩轉北管文化。

新北市立淡水古蹟博物館表示，為支持淡水在地文化，將在12月7日下午2時30分至4時在淡水紅毛城舉辦戶外音樂會「風入松SONATA－淡水聽」，由新北文化獎得主「淡水南北軒」藝師與台大創新設計學院18名學生共同演出。

根據新北市政府介紹，「淡水南北軒」創立於1917年，初期成員多為淡水港碼頭工人、攤販與人力車伕，之後逐漸擴展至各行各業，投入淡水大拜拜、媽祖遶境等民俗活動，近年積極與新北市文化局、學校共同推廣北管文化，今年9月更榮獲第8屆新北文化獎。

淡水古蹟博物館表示，這次音樂會將以北管曲牌「風入松」為核心，由南北軒藝師與台大學生共同演繹，學生也將發表5首融入搖滾、古典、電子音樂等元素的創作，以年輕語彙重新詮釋北管精神。

淡古館長蔡美治表示，淡水紅毛城與淡水南北軒都是淡水文化重要象徵，百年古蹟、百年藝陣再加上學生跨域創作，讓傳統音樂在不同世代間激盪出新能量。

台大創新設計學院副教授蔡佳芬說，這次透過課程邀請淡水南北軒藝師擔任業師，不僅帶領學生學習北管的節奏、旋律，並進行多次田野調查探索淡水歷史人文，歷經3個月構思與排練，音樂會將展現學生對傳統文化的全新感受。

館方表示，「風入松SONATA－淡水聽」戶外音樂會為免費活動，但民眾須購買80元門票進入淡水紅毛城。此外，為響應政府普發現金，即起至明年1月1日，淡水古蹟博物館門票2人同行1人免費，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、各級學校在校生等則享免票進場。

