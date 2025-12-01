自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

淡水南北軒7日偕台大生演出 融入搖滾玩轉北管文化

2025/12/01 21:14

新北市立淡水古蹟博物館7日將在淡水紅毛城舉辦戶外音樂會「風入松SONATA-淡水聽」，由新北文化獎得主「淡水南北軒」藝師與台大創新設計學院學生共同演出。（淡水古蹟博物館、中央社提供）新北市立淡水古蹟博物館7日將在淡水紅毛城舉辦戶外音樂會「風入松SONATA-淡水聽」，由新北文化獎得主「淡水南北軒」藝師與台大創新設計學院學生共同演出。（淡水古蹟博物館、中央社提供）

〔中央社〕新北淡水紅毛城12月7日將舉行免費戶外音樂會，由百年歷史淡水南北軒與台大學生攜手演出，以北管曲牌「風入松」為核心，融入搖滾、電子等元素，以年輕語彙玩轉北管文化。

新北市立淡水古蹟博物館表示，為支持淡水在地文化，將在12月7日下午2時30分至4時在淡水紅毛城舉辦戶外音樂會「風入松SONATA－淡水聽」，由新北文化獎得主「淡水南北軒」藝師與台大創新設計學院18名學生共同演出。

根據新北市政府介紹，「淡水南北軒」創立於1917年，初期成員多為淡水港碼頭工人、攤販與人力車伕，之後逐漸擴展至各行各業，投入淡水大拜拜、媽祖遶境等民俗活動，近年積極與新北市文化局、學校共同推廣北管文化，今年9月更榮獲第8屆新北文化獎。

淡水古蹟博物館表示，這次音樂會將以北管曲牌「風入松」為核心，由南北軒藝師與台大學生共同演繹，學生也將發表5首融入搖滾、古典、電子音樂等元素的創作，以年輕語彙重新詮釋北管精神。

淡古館長蔡美治表示，淡水紅毛城與淡水南北軒都是淡水文化重要象徵，百年古蹟、百年藝陣再加上學生跨域創作，讓傳統音樂在不同世代間激盪出新能量。

台大創新設計學院副教授蔡佳芬說，這次透過課程邀請淡水南北軒藝師擔任業師，不僅帶領學生學習北管的節奏、旋律，並進行多次田野調查探索淡水歷史人文，歷經3個月構思與排練，音樂會將展現學生對傳統文化的全新感受。

館方表示，「風入松SONATA－淡水聽」戶外音樂會為免費活動，但民眾須購買80元門票進入淡水紅毛城。此外，為響應政府普發現金，即起至明年1月1日，淡水古蹟博物館門票2人同行1人免費，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、各級學校在校生等則享免票進場。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應