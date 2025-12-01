自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

台中國家歌劇院《柏林製造》回望柏林愛樂未竟史 探記憶與救贖

2025/12/01 21:10

比利時紀錄劇場柏林《柏林製造》首度訪台，12月於台中國家歌劇院登場，透過柏林愛樂在第二次世界大戰末期舞台監督回望柏林愛樂未竟演出，一探記憶、歷史與救贖。（台中國家歌劇院、中央社提供）比利時紀錄劇場柏林《柏林製造》首度訪台，12月於台中國家歌劇院登場，透過柏林愛樂在第二次世界大戰末期舞台監督回望柏林愛樂未竟演出，一探記憶、歷史與救贖。（台中國家歌劇院、中央社提供）

〔中央社〕台中國家歌劇院將推出比利時紀錄劇場柏林（BERLIN）《柏林製造》（The making of Berlin）」，描述第二次世界大戰期間柏林愛樂計劃將樂團分為7組人馬，分別在7個防空碉堡演出作曲家華格納（Wilhelm Richard Wagner）歌劇諸神黃昏（Götterdämmerung）選曲〈齊格飛送葬曲〉（Siegfried's Funeral March），由德國國家廣播電台現場直播的未竟創舉。

《柏林製造》全劇透過舞監莫爾（Friedrich Mohr）的回憶與虛構交織，結合影像與劇場表演致敬柏林，反思歷史傷痕。

故事描述1933年德國納粹黨領袖希特勒（Adolf Hitler）上台後，柏林愛樂歸入納粹政府宣傳部麾下，從1936年奧林匹克運動會開幕式，到希特勒誕辰慶典，都有柏林愛樂演出身影，還被冠上「帝國管弦樂團」稱號。

根據莫爾的記憶，在蘇聯紅軍將攻入柏林之際，柏林愛樂曾計畫將指揮與樂團分散在7個防空碉堡中排練、同步演奏〈齊格飛送葬曲〉，用野戰電話傳送訊號到電台，由德國國家廣播電台直播放送，「我們不是為了希特勒演奏，而是為了當時的柏林。」

比利時紀錄劇場柏林由藝術總監兼導演德赫里瑟（Yves Degryse）、貝爾（Bart Baele）與卡洛琳．羅赫利茨（Caroline Rochlitz）2003年共同創立，擅長播映影像與現場表演者交織舞台，讓觀眾進入事實的紀錄、紀錄的紀錄，遊走在真實與虛構間，引發觀眾更多探索。

《柏林製造》拍攝時邀比利時法蘭德斯歌劇芭蕾舞團所屬交響樂團，儘可能還原當年樂團分散排練錄音情境，也邀曾在電影惡棍特工（Inglourious Basterds）中飾演希特勒的演員扮演莫爾，呈現紀錄劇場獨有、真實與虛構間戲劇魅力，實現莫爾當年未完成的夢想。

《柏林製造》12月12日到14日在台中國家歌劇院中劇院登場。

