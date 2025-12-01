自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

畢爾包藝博會「聚焦台灣」 新生代創作者大放異彩

2025/12/01 22:30

為期4天的第14屆西班牙畢爾包藝博會（FIG Bilbao）昨天圓滿落幕，「聚焦台灣」主題展大獲好評，除展出跨世代版畫、水墨藝術及學生創作外，多場講座與工作坊皆爆滿，除了讓西班牙認識台灣版畫與水墨藝術，也提升台灣在國際藝術網絡的能見度。（胡家綺攝，中央社提供）為期4天的第14屆西班牙畢爾包藝博會（FIG Bilbao）昨天圓滿落幕，「聚焦台灣」主題展大獲好評，除展出跨世代版畫、水墨藝術及學生創作外，多場講座與工作坊皆爆滿，除了讓西班牙認識台灣版畫與水墨藝術，也提升台灣在國際藝術網絡的能見度。（胡家綺攝，中央社提供）

〔中央社〕為期4天的西班牙畢爾包藝博會（FIG Bilbao）昨天落幕，「聚焦台灣」主題展大獲好評，參展「誘惑立方體」的嘉大學生陳欣榮獲新銳藝術家獎金及西班牙駐村獎勵，展現台灣藝術高能量。

第14屆「畢爾包國際版畫與紙上藝術博覽會」自11月27日在畢爾包展出4天，昨天晚間圓滿落幕。台灣作為今年主賓國，由策展人周芳蓮以「聚焦台灣」（FOCUS TAIWÁN）為主題，呈現台灣跨世代版畫藝術家，包括廖修平、沈金源、賴振輝、郭博州、陳昱儒、謝其昌、周明毅、張瀞予作品及水墨畫家黃淑卿洋溢台灣文化特色的創作。

國立嘉義大學視覺藝術學系亦受邀參與藝博會，由身為參展藝術家的助理教授張瀞予及教授謝其昌，帶領應屆畢業生團隊包括朱芳瑩、林庭薰、游芷瑜、陳欣，在展覽暨競賽單元「誘惑立方體」（Los Cubos de las Tentaciones）亮相。

「誘惑立方體」是畢爾包藝博會自12年前起，特為美術學院和藝術院校應屆畢業生創立的項目，旨在透過獎金與藝術家駐村計畫獎勵青年藝術家投入創作，每年邀請2所學校各派出4位學生參展，每人須在一個木質立方體中，運用創意展示個人創作成果。

本屆「誘惑立方體」除了4位來自嘉義大學的學生，還有4位來自畢爾包藝術與設計中心（Argi Arte）的學生參與，2國學生除了藉展會擴展國際展覽經驗，並透過跨校藝術交流，搭起台灣與西班牙巴斯克地區的文化橋樑。

畢爾包藝博會29日晚間舉行「誘惑立方體」頒獎典禮，嘉大學生陳欣以作品〈The Shape of Touch〉與畢爾包藝術與設計中心學生波德加斯（Mikel Bodegas）一同獲得新銳藝術家獎助金外，還與波德加斯和另一名學生培瑞斯（Mark Pérez）共同獲頒西班牙加利西亞自治區（Galicia）貝坦佐斯市（Betanzos）「當代版畫國際中心」（El Centro Internacional de la Estampa Contemporánea）為期2個月的駐村計畫獎學金。

張瀞予告訴中央社，此行收穫滿滿，學生游芷瑜在開展第一天就有作品被國際藏家購入收藏，讓她們在開心與興奮外，也驚喜於國際藝術市場對台灣版畫的高度興趣。

張瀞予表示，對於學生陳欣「雙喜臨門」獲得2座獎項，她備感榮幸，除了感謝國家文化藝術基金會贊助支持嘉大學生團隊出國參展，使新世代創作者得以登上國際藝術舞台外，她也希望「國際能更加看見台灣版畫藝術及藝術教育的努力」。

畢爾包藝博會展期最後一天，「聚焦台灣」策展人周芳蓮舉行「台灣現代版畫」講座，雖然是下著雨的星期日早上，現場仍然滿座。周芳蓮依照參展台灣藝術家的出生年代，自「台灣現代版畫之父」廖修平起，依序介紹每位藝術家的創作生涯及多元的技巧與風格。

不少觀展者聽完講座後，對台灣藝術家作品產生極高的興趣，又來到「聚焦台灣」展區觀畫、甚至買畫。

周芳蓮表示，本次策展動機源自2023年，當時她受當地藝術家之邀前來看展，與藝博會總籌辦人相談甚歡，當下談出了台灣作為2025年主賓國的計畫，之後經歷1年在台灣和西班牙之間奔走，透過旅西藝術家周明毅串連起嘉義大學教授謝其昌，再經由廖修平和黃淑卿的鼎力支持，得以集結9位跨世代藝術家順利展出。

周芳蓮表示，雖然策展、辦展真的很辛苦，但是「聚焦台灣」作為讓西班牙認識台灣版畫與水墨藝術的窗口，看到台灣藝術家的精彩作品被國際藝術展會肯定、被藝術藏家喜愛，非常欣慰。最重要的是，她說，能藉此提升台灣在國際藝術網絡的能見度，她「任務圓滿、不枉此行」。

