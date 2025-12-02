國資圖升級新「原住民族資料區」 展出原民服飾工藝之美

國資圖升級新「原住民族資料區」展出台灣原住民族服飾之美。（國資圖提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國立公共資訊圖書館2017年起設立「原住民族資料區」，推廣原民教育及文化，配合科技趨勢，最近升級展區，新增互動式裝置「原鄉之書」、南島語系分布圖等，介紹台灣原住民族16族文化特色及語言特殊性；配合該區更新，特別推出「衣述族語：台灣原住民族服飾文化」特展及主題書展，讓民眾近距離感受原民織藝的魅力及台灣多元族群的文化內涵，展至明年3月29日。

國資圖指出，該館自2017年設立「原住民族資料區」以來，致力於原住民族教育、學習資源之整合與推廣，陳列原住民族相關書籍、服飾、器物及藝術創作，成為中部地區帶領民眾認識原住民族文化的重要窗口，今年度「原住民族資料區」重新優化，新增「原鄉之書」介紹原民文化、空間設施融入代表原民意象之視覺符號、並更新閱讀桌椅，提升整體質感。

搭配全新展示空間，推出「衣述族語：台灣原住民族服飾文化」特展及主題書展，以台灣原住民族服飾與文物為主題，與輔仁大學織品服裝學系合作，引進該系典藏之原住民族服飾娃娃系列作品，每尊娃娃重現各族傳統紋樣與工藝技法，不僅承載族群記憶，更展現了女性技藝的傳承與文化美學的多樣性。

配合主題書展精選館藏《織杼聲起：台灣原住民服飾傳承與創新圖錄》、《原鄉驚艷：台灣原住民藝術》等圖書，引領讀者深入探索台灣原住民族文化的豐富底蘊與當代活力。

