美麗基隆攝影創作結果出爐 愛四路夜市獲金獎

〈愛四路夜市〉獲得攝影組金奬。（基隆市政府提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市美麗基隆影片及攝影創作比賽結果揭曉，張瑞盟以知名的〈愛四路夜市〉為創作題材獲得攝組金獎，林禹廷〈相遇之路〉描繪城市與青春的浪漫篇章，獲影片組最佳影片獎。另外，現在人手一機，謝其錦〈追隨與安望〉拍出祖孫間牽手溫度，獲最佳手機拍攝獎。得獎作品今（2）日至12月17日在基隆市文化中心1樓展出。

〈追隨與安望〉獲最佳手機拍照獎。（基隆市政府提供）

基隆市政府綜合發展處長陳瑋表示，今年以「路」為主題，創作者透過鏡頭捕捉城市街道、山徑小徑及人生旅途的多元風景，用影像書寫屬於自己的故事與基隆獨特的城市印記。

請繼續往下閱讀...

張瑞盟拍攝人來人往的〈愛四路夜市〉，以獨到的夜間視角呈現基隆的城市光影，將人潮的流動比擬為水勢奔湧，夜市招牌與旗幟在鏡頭下宛如船隻匯聚港灣，意象鮮明而富張力，捕捉基隆夜景的生命力。獲得攝影組金獎。

影片組最佳影片獎是林禹廷〈相遇之路〉，以基隆巷弄與濱海街道為主要舞台，展現導演對城市節奏與人文氛圍的敏銳體察。作品以「邂逅」為主題，整體畫面兼具詩意與敘事性，呈現含蓄且深刻的浪漫氣質，描繪城市與青春的浪漫篇章。

另外，最佳導演吳家雨〈她走的路〉；最佳劇本是葵蘿映像社〈她走過的路〉。

美麗基隆攝影及影片片創作成績揭曉。（基隆市政府提供）

獲選的優秀作品，即日起至12月17日在基隆市文化中心1樓展出，並在基隆公用頻道CH3及「魅力基隆」YouTube頻道播映。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法