到景點才能買到！台南「巷仔Niau」全新城市公仔亮相
巷仔Niau城市系列微型公仔上市，首波四大古蹟限定販售，將台南城市風景帶回家。（台南市政府提供）
〔記者王姝琇／台南報導〕台南「巷仔Niau」去年在文博會掀起熱潮，今年以全新創意結合台南代表性景點，推出「城市系列」微型公仔，主打「到景點才能買到」的城市專屬感，首波率先亮相安平古堡、安平樹屋、億載金城、赤崁樓造形。
文化局長黃雅玲表示，4款城市系列微型公仔設計不僅能看見「巷仔Niau」從台灣城殘跡探頭的萌樣，也能欣賞牠依偎在赤崁樓旁、慵懶小憩的療癒姿態，細緻呈現台南城市風景的獨特魅力。明（3）日起於4處對應古蹟同步販售（售價350元）；採常態販售、無限量限制，販售期長達1年，讓喜愛「巷仔Niau」的粉絲們能從容收藏，把專屬台南的城市樣貌帶回家。
黃雅玲說，本系列特別強調「到景點才能買到」的城市專屬感，讓收藏者在收集公仔的同時，也能親自走進古蹟，感受台南深厚的文化底蘊。後續將推出更多款式，期待以更輕鬆的方式陪伴大眾認識台南，將城市文化魅力延伸到日常生活中。
此外，文化局也將於12月中下旬推出「巷仔Niau」意象伴手禮，以「巷仔Niau遊台南」為核心概念，從包裝到造形皆呼應台南城市紋理，讓民眾在使用每一刻都能感受到城市的溫度與故事。
