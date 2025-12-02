台中市東勢區許良宇圖書館26日啟用！一起來借書當「 石虎大使」

中市圖配合東勢分館搬家，推出小石虎「袋」我到新家活動，讓借書化身最可愛的搬家任務，歡迎民眾來借書。（市府提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢區「許良宇圖書館」將於12月26日啟用！市立圖書館配合東勢分館搬家，推出「小石虎『袋』我到新家」活動，即日起至12月7日，民眾只要在東勢分館借閱20本書，即可獲得由IKEA台中店熱情贊助的藍色購物袋，並於新館開幕後親自「送書到新家」，還能參加抽獎，讓借書化身最可愛的搬家任務。

台中市立圖書館東勢分館即將搬新家！推出小石虎「袋」我到新家，歡迎民眾來借書。（市府提供）

中市圖表示，許良宇圖書館因愛與思念而成就了這一座獻給家鄉的禮物，新館啟用不僅是硬體空間的升級與轉換，更是在地閱讀記憶的延續。因應搬遷作業，東勢分館將於12月8日起進行圖書打包。為讓閱讀不中斷，12月7日前邀請民眾加入「小石虎搬家小隊」，一次把想看的書借回家，新館開幕後歸還即可參加抽獎，獎項包含摺疊手拉車、便利商店禮券等實用好禮。

請繼續往下閱讀...

這次活動獲得在地企業IKEA台中店熱情贊助500個藍色購物袋，袋身搭配主題吊牌，以台中吉祥物石虎家族來虎與新館意象設計，可愛度爆表，成為親子最實用、最萌的搬家裝備，也象徵東勢山城由石虎、書本與居民共同守護。

主題吊牌以台中吉祥物石虎家族來虎與許良宇圖書館外觀意象設計，可愛度爆表。（市府提供）

民眾表示，第一次覺得借書這麼有儀式感，像參加圖書館搬家典禮；還有家長表示，跟孩子一起參加，小朋友拿到藍袋就宣布自己是「石虎大使」，挑書時比平常還認真，說要把最棒的書送到新家。

中市圖表示，東勢分館將自12月8日起暫停閱覽服務進行搬遷，期間持續提供預約取書、辦證等服務；12月26日，全新的許良宇圖書館將正式在新址與市民見面，成為山城居民的閱讀新據點。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法