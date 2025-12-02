台日共演展友好 台南市民族管絃樂團二胡演奏家登日演出

由上至下為鋼琴演奏家野畑さおり、二胡演奏家李佳穎、二胡演奏家內藤光代。（台南市民族管絃樂團提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕由茉莉花日台音樂交流協會台灣、日本兩方共同籌畫的「「夢に出会える宝島」～音が紡ぐ物語～」，將於20日在日本愛知縣豐橋市「穗の國藝術劇場PLAT」盛大登場，透過音樂交流展現兩地長年累積的友好互動。

台南市民族管絃樂團的二胡演奏家李佳穎，擔任此次活動音樂總監，並以主要二胡演奏者身分登台，展現台灣音樂獨特魅力。協會日本方會長內藤光代亦參與演出，以音樂詮釋她在台灣生活8年，深刻感受到的日台深厚情誼與對和平的期盼。此外，本場音樂會由豊橋當地知名鋼琴家野畑さおり擔任鋼琴演奏，以細緻音色與二胡相互交織，帶來動人的音樂對話。

李佳穎表示，本次日台音樂交流音樂會將演出精心規畫多元曲目，涵蓋耳熟能詳的經典旋律及象徵台日情誼的音樂作品。觀眾除可欣賞豐富的音樂演出，亦可透過同步呈現的台日風景、文化與歷史影像，深刻感受兩地文化交織的溫度與美好。

內藤光代表示，台灣長期保留著「美好舊日本」的生活風貌，希望藉由音樂，傳遞她對台灣的情感，同時在全球局勢動盪之際，以音樂作為連結心靈的橋梁。更帶來跨越國界的藝術能量，期盼為觀眾呈現一場動人而深刻的音樂旅程。

