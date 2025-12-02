自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台日共演展友好 台南市民族管絃樂團二胡演奏家登日演出

2025/12/02 14:36

由上至下為鋼琴演奏家野畑さおり、二胡演奏家李佳穎、二胡演奏家內藤光代。（台南市民族管絃樂團提供）由上至下為鋼琴演奏家野畑さおり、二胡演奏家李佳穎、二胡演奏家內藤光代。（台南市民族管絃樂團提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕由茉莉花日台音樂交流協會台灣、日本兩方共同籌畫的「「夢に出会える宝島」～音が紡ぐ物語～」，將於20日在日本愛知縣豐橋市「穗の國藝術劇場PLAT」盛大登場，透過音樂交流展現兩地長年累積的友好互動。

台南市民族管絃樂團的二胡演奏家李佳穎，擔任此次活動音樂總監，並以主要二胡演奏者身分登台，展現台灣音樂獨特魅力。協會日本方會長內藤光代亦參與演出，以音樂詮釋她在台灣生活8年，深刻感受到的日台深厚情誼與對和平的期盼。此外，本場音樂會由豊橋當地知名鋼琴家野畑さおり擔任鋼琴演奏，以細緻音色與二胡相互交織，帶來動人的音樂對話。

李佳穎表示，本次日台音樂交流音樂會將演出精心規畫多元曲目，涵蓋耳熟能詳的經典旋律及象徵台日情誼的音樂作品。觀眾除可欣賞豐富的音樂演出，亦可透過同步呈現的台日風景、文化與歷史影像，深刻感受兩地文化交織的溫度與美好。

內藤光代表示，台灣長期保留著「美好舊日本」的生活風貌，希望藉由音樂，傳遞她對台灣的情感，同時在全球局勢動盪之際，以音樂作為連結心靈的橋梁。更帶來跨越國界的藝術能量，期盼為觀眾呈現一場動人而深刻的音樂旅程。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應