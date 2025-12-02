自由電子報
鏡頭「路」寫城市視角 基隆攝影暨影片創作賽作品今起文化中心展出

2025/12/02 14:36

基隆市政府主辦的第8屆攝影暨影片創作比賽日前舉行頒獎典禮，今年以「路」為主題，展現創作者透過鏡頭記錄城市街景、山徑與人生旅程的多元觀點。（綜合發展處提供）基隆市政府主辦的第8屆攝影暨影片創作比賽日前舉行頒獎典禮，今年以「路」為主題，展現創作者透過鏡頭記錄城市街景、山徑與人生旅程的多元觀點。（綜合發展處提供）

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市政府主辦的第8屆攝影暨影片創作比賽日前舉行頒獎典禮，今年以「路」為主題，展現創作者透過鏡頭記錄城市街景、山徑與人生旅程的多元觀點。市府期盼以影像深化市民與城市的連結，並推動媒體近用，讓不同世代都能以自己的方式為基隆留下影像足跡。另外，獲獎作品將於即日起至17日在基隆文化中心1樓展出，並於基隆公用頻道CH3及「魅力基隆」YouTube頻道播映。

基隆市政府綜合發展處長陳瑋指出，今年以「路」為題，邀請創作者透過鏡頭捕捉城市街道、山徑小徑與人生旅途的多元風景，用影像書寫屬於自己的故事，呈現基隆獨特的城市印記。他指出，市府期待透過比賽提升「媒體近用」可及性，鼓勵市民以影像參與公共討論，培養觀看城市的能力，讓不同世代都能用自己的方式記錄基隆，讓每條路都是一段旅程，每一次按下快門都為城市寫下新的篇章。

陳瑋表示，此次攝影組金獎作品，以獨特的夜間視角呈現基隆的城市光影，將人潮流動比擬為水勢奔湧，夜市招牌與旗幟在鏡頭下如船隻匯聚港灣，意象鮮明、張力十足。作品以流暢節奏與細膩觀察捕捉基隆夜景的生命力。

影片組最佳影片則以巷弄與濱海街道為主景，展現導演對城市節奏與人文氛圍的敏銳掌握。以「邂逅」為主題，運用街道空間層次與光影轉場，讓基隆成為情感流動的媒介。作品具詩意與敘事性，聲音設計細緻，營造含蓄而深刻的浪漫氣質，獲評審盛讚成功以城市為舞台傳達偶然相遇的美感。

