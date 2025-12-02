擺脫「廢墟」臭名！彰化日治官舍5000萬元改造藝文新天標

彰化市區精華地段的一處角地，地址為南郭路一段100號，位在旭光路與南郭路交叉口，是鬧區街角最醒目的位置。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕為了活化再利用，將老屋轉型成藝文新天地，彰化縣政府今年編列5000萬元經費，推動「彰化市南郭路一段100號公有房舍再利用工程」，並在今（2）日舉辦開工典禮，預計明（2026）年底完工。未來重生後，將作為藝文展覽與藝術教育推廣的空間使用。

縣府砸下5000元經費進行彰化市南郭路一段100號公有房舍再利用工程，今天正式動工。（記者張聰秋攝）

基地位處彰化市旭光路、南郭路交叉路口，是市區精華地段的角地，位置醒目，這棟老屋日治時期是「彰化郡役所官舍」，二戰後改為彰化縣議會主任秘書宿舍，之後住戶遷出，2018年起移交縣府管理，並在2019年由文化局列冊追蹤保護，然而，隨著歲月變遷，屋況愈來愈老舊。長久以來老建物被圍牆遮蔽，只有屋頂若隱若現，無人進出，成了鬧區裡的「廢墟」建物，幾乎被城市遺忘。

請繼續往下閱讀...

位於彰化市南郭路一段100號的日治老宅，原是日治時期「彰化郡役所官舍，二戰後改為彰化縣議會主祕宿舍，閒置已久。（記者張聰秋攝）

日治時期興建的「彰化郡役所官舍」，目前列為縣府公有宿舍。老屋多年來乏人問津，外觀老舊，幾乎被城市遺忘。（記者張聰秋攝）

過去曾有民代建議拆掉這棟老宅，把整個街角地改建成商辦大樓、長照中心或社區活動中心，以讓這塊漂亮的街角地，發揮最大經濟效益。不過，隨著日治官舍具文化保存價值，周邊也有武德殿、南郭宿舍群等日式老建物，文化局主張存留並活化再利用，更有彰顯時代演變的意義，因此有了這次的修繕工程。

開工儀式場面熱鬧，縣長王惠美說，規畫團隊會保留這棟老建物部分原有外牆、舊磚、木頭、舊瓦等歷史元素，搭配新穎設計，並在入口處打造象徵性的「城市玄關」，將來啟用後，將邀請民眾踏入重生後的老屋，用腳步丈量時光痕跡，這裡也會變成展覽空間、藝術教室，或小型藝文活動的基地。

縣府花錢修繕日治官舍，拆掉部分圍牆高度，讓視野寬闊，圖為設計示意情境。（縣府提供）修繕後的官舍新舊融合，保留日式風格建築樣貌。（縣府提供）

老屋大門臨南郭路，側門臨旭光路，臨旭光路的這一邊圍牆外與人行步道之間，存在一塊小小的私人土地，該地目前為小吃攤販做生意的空間，有民眾擔心攤販與重生後的建築共存顯得突兀，影響視覺美學，對此，文化局表示，這次公有房舍再利用工程，施工區域僅以現況公有土地進行規畫施工，私人土地不在修繕範圍內，尊重地主使用權。

日治老宅將保留部分外牆、舊磚、木構與舊瓦等歷史元素，並結合新的建築設計，規畫在入口處打造象徵性的「城市玄關」，未來希望讓民眾走進這棟重生的老宅，感受空間新舊交融的面貌。（記者張聰秋攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法