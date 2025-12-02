記錄客家右堆起源里港武洛 屏縣府出版《莊仔會行路》繪本與專刊

屏東縣政府出版《站在右堆的最前面－武洛之歌》專刊及《莊仔會行路－行過上武洛同下武洛》繪本。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕六堆客家已有300年歷史，屏東縣里港鄉武洛社區被視為右堆起源，為建構武洛發展歷史，屏東縣政府透過田野調查、耆老訪談、工作坊等，深入挖掘歷史脈絡與文化底蘊，歷時1年半，出版《站在右堆的最前面－武洛之歌》專刊及《莊仔會行路－行過上武洛同下武洛》繪本，今（2）日發表，呈現客家人、平埔族、福佬族群及日本產業移民等，在武洛歷經的文化與族群融合的故事。

武洛專刊與繪本今（2）日在載興國小發表。（屏東縣政府提供）

屏東縣府客家事務處表示，武洛社區是里港鄉內唯一的客家聚落，人口僅400餘人，大多務農，雖被周邊閩南聚落包圍，但武洛客家語言文化並未消失，聚落長者仍以客語交談，老宅也保留六堆傳統建築特徵，縣府透過文史爬梳與口述整理，讓武洛的歷史重新發光，也讓聚落的文化價值重新被認識。

請繼續往下閱讀...

《莊仔會行路－行過上武洛同下武洛》繪本由屏縣里港鄉載興國小師生創作、繪圖，已升上國中的學生們今天也出席發表會。（記者羅欣貞攝）

《莊仔會行路－行過上武洛同下武洛》由里港鄉載興國小校長李秉穆和教師們帶領7位學生，以客語、華語雙語書寫，搭配圖像敘事，生動重現武洛聚落的遷移歷程與生活樣貌，帶領讀者走入時光隧道，了解人們如何在這片土地安身立命、延續脈絡。李秉穆表示，從繪本製作過程可了解客家古老的習俗文化與歷史變遷，讓學生從做中學當中得到更深刻的印象，期望右堆文化繼續傳承下去。

《莊仔會行路－行過上武洛同下武洛》繪本，也是載興國小的第二本繪本故事。（記者羅欣貞攝）

《站在右堆的最前面－武洛之歌》專刊則以細膩視角記錄武洛地區的歷史變遷、文化交融與庶民生活，呈現多元族群在此共生共榮的過程。客務處表示，縣府從2022年起推動客底文化，從車城鄉保力到里港鄉武洛，希望保存地方歷史記憶，更期望喚起民眾對客家文化根源的理解與認同，進而推動族群主流化，建立多元族群認同的觀念。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法