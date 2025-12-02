自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

瓜族陪《燈怪》前進客家大縣 唱洗腦神曲〈瓜瓜歌〉送小燈怪

2025/12/02 20:27

3層樓高、身長11公尺的「燈燈國王」，將首度前進苗栗。（記者凌美雪攝）3層樓高、身長11公尺的「燈燈國王」，將首度前進苗栗。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車劇團攜手攜手客家委員會打造的全新客家親子劇《燈怪》，將於下週前往客家大縣苗栗連演3天。紙風車今（2）日邀請客委會主委古秀妃一起前往苗栗宣傳，雖然體積龐大的「燈燈國王」還無法現身，但呆萌可愛的「燈族」與「瓜族」已先在記者會與小朋友們互動，讓大家都好開心。

古秀妃表示：戲劇是帶領民眾認識客家文化最好的方式，《燈怪》用一個全新的童話故事傳遞客家精神的美好。這次特別感謝苗栗縣政府協助，為了8公尺高的「燈燈國王」大型裝置，找到這麼大的場地非常不容易，還特別花了200萬元整地。

紙風車《燈怪》於苗栗舉辦演出宣告記者會。（紙風車提供）紙風車《燈怪》於苗栗舉辦演出宣告記者會。（紙風車提供）

苗栗縣長鍾東錦則回應，「感謝主委特別送《燈怪》來苗栗演出，苗栗是客家大縣，大家要拿出客家精神，讓客家對世界說話，希望大家多多支持客家活動、儘量參與。」鍾東錦還稱讚《燈怪》的道具人偶全部都很精緻漂亮。

《燈怪》的籌備歷時近兩年，以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護環境的故事。最受矚目的焦點就是3層樓高、身長11公尺的「燈燈國王」，內含5千多個機械零件，能移動四肢、張嘴噴氣、展翅、眨眼，甚至能與觀眾「互動對話」，栩栩如生。

還有15隻大受小朋友喜愛的「燈族」與「瓜族」，以人偶劇方式演出，結合原創音樂、3D動畫，打破鏡框式舞台藩籬，特別是原創客語歌曲〈瓜瓜歌〉，旋律輕快，演出時全場數千人朗朗上口，瞬間成為「客語洗腦神曲」。苗栗場也將在演出前進行唱〈瓜瓜歌〉送小燈怪活動，以快樂方式傳承語言與文化。

12月12日至14日晚間在竹南國中海口分校預定地演出，自由入座，詳詢客委員會與紙風車劇團粉專。

