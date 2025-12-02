自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

樂興之時年終祈福音樂會 首演《人生七章》管絃樂團與合唱團版本

2025/12/02 20:43

樂興之時年終祈福音樂會，盛大呈現管弦樂團與合唱團共演的曲目（樂興之時提供）樂興之時年終祈福音樂會，盛大呈現管弦樂團與合唱團共演的曲目（樂興之時提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕樂興之時管絃樂團將於12月4日晚間，在國家音樂廳演出「 2025年終祈福音樂會」，以「人生七章 樂聖終章」為題，呈現一場由個人生命走向大同理想的深刻音樂旅程。

節目上半場將演出由陳維斌醫師作詞、作曲家余忠元譜曲的台文詩歌聯篇套曲《人生七章》，演繹「生、厝、路、愛、病、老、死」7個篇章，文雅細膩地書寫凝鍊人生的溫度與力量，樂興之時特別邀請余忠元將此曲重新改編為管絃樂團與合唱團版本，以更豐沛的音響語彙傳遞土地與生命的深情。

下半場則將演出象徵大同世界、四海一家精神的永恆經典：貝多芬《第9號交響曲》。由指揮江靖波親自譯寫中文版歌詞，透過台灣民眾熟悉的語言，讓詞曲之間「自由、平等、博愛、和解、快樂」精神直接深入人心；台下觀眾亦可一同參與大合唱段落，讓演出者與觀眾透過音樂成為真正的一家人。

音樂會除由指揮江靖波率團演出，另並邀請女高音羅明芳、女中音鄭海芸、男高音王典、男中音葉展毓共演，合唱團則由楊覲伃擔綱指導。詳詢OPENTIX。

