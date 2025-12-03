桃園馬村實驗藝廊推張文敏個展「舊愛新生」 12/6登場

張文敏個展「舊愛新生：織品雕塑與生命故事」將在「馬村實驗藝廊」登場。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區馬祖新村眷村文創園區「馬村實驗藝廊」，6日到25日將推出張文敏個展「舊愛新生：織品雕塑與生命故事」，展出30餘件創作，以舊物、舊衣、舊配件為主要媒材，透過織品再製、重組與解構，賦予「織品雕塑」新的意義。

策展人李啟睿說，他將個展定位為「延續記憶與情感的再創造」，透過舊衣與配件重組，讓已被遺忘的物件，獲得第2次生命，盼能融合永續概念、心靈療癒、自我表達等；展覽地點「馬村實驗藝廊」原是馬祖新村舊眷舍，老屋再利用恰與展覽主題能相互呼應。

創作者張文敏也是聲音演員，為每件作品錄製導覽語音，桃園市政府文化局表示，歡迎民眾前來觀展，透過掃描展場QRcode，一邊看作品、一邊聆聽她的聲音故事，相關資訊可洽 「睿力文創」 臉書粉絲專頁查詢。

