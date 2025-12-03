自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

陸軍砲校搬遷 永康公所推紀念「湯包」典藏歷史

2025/12/03 14:29

永康區公所獨家推出「湯山紀念包」，內容有砲彈水壺、專屬背帶、應援毛巾、野戰帽、鑰匙圈與徽章等。（記者吳俊鋒攝）永康區公所獨家推出「湯山紀念包」，內容有砲彈水壺、專屬背帶、應援毛巾、野戰帽、鑰匙圈與徽章等。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕原稱「陸軍砲兵飛彈學校」的台南永康陸軍砲兵訓練指揮部已經搬離，由於落腳長達73年，見證了城市的變遷與發展，也為鄉親留下共同的生活回憶，公所以其駐紮的湯山營區為主題，今天宣布推出限量的紀念包，趣味簡稱「湯包」，希望藉由徽章、水壺、背帶、鑰匙圈、野戰帽，還有應援毛巾等系列的意象設計裝備與用品，凝聚在地情感，明起受理訂購，邀請大家一起來典藏歷史。

永康區公所獨家推出「湯山紀念包」，邀請民眾典藏砲校歲月的深刻記憶。（記者吳俊鋒攝）永康區公所獨家推出「湯山紀念包」，邀請民眾典藏砲校歲月的深刻記憶。（記者吳俊鋒攝）

永康區長李皇興表示，為讓廣大關心永康砲校歷史的民眾，以及退伍官兵能留下紀念，公所特將市長黃偉哲在最後一波的部隊移防時，與指揮官互贈深具意義的紀念品進行復刻、組合，以「湯山紀念包」的形式典藏珍貴的在地記憶。

李皇興提到，湯山紀念包為公所獨家推出，將其入口意象圖騰刻印在系列的裝備上，內容有砲彈造型水壺、專屬背帶、應援毛巾、野戰帽、鑰匙圈與徽章等，所有品項會以迷彩帆布袋組合成套，都是實用，且有文化感的設計，別具收藏價值。

李皇興指出，湯山紀念包限量800份，本月4日開放民眾預購，其中600份提供線上下訂，保留200份在現場受理，詳細的流程、價格與領取方式，公告於區公所的官方網站Facebook臉書粉絲頁，請有興趣收藏的民眾持續關注，以免向隅，歡迎大家把握機會，一起收藏砲校歲月的深刻記憶，迎接永康未來新篇章。

