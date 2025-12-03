自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

央廣官網案再開鍘 退休岳姓主管追加2大過改「解雇」求償

2025/12/03 17:14

央廣官網案再開鍘，退休岳姓主管改「解雇」求償。（資料照）央廣官網案再開鍘，退休岳姓主管改「解雇」求償。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕央廣官網遭破壞案，台北地檢署上月偵結起訴，檢察官建請法院對涉案工程師吳政勳從重量處有期徒刑3年，並將其主管岳昭莒列為共同正犯求處 2年6月。央廣今（3）日再度發出聲明稿，針對岳昭莒追加2大過處分，連同先前因怠忽職守已遭記1大過，合計滿3大過，符合法定解僱要件，岳員雖已於日前自請退休，仍將委任律師向法院提起民事訴訟求償。

央廣說明，吳政勳先前已遭解雇，但央廣審酌檢方起訴最新事證，遭列共同正犯之一的岳昭莒犯行是在央廣任職期間所為，因此，依規定再進行究責，於今日提報人評會審議，人評會認定其為共謀惡意破壞國家關鍵基礎設施，通過將岳員加記2大過嚴懲。

央廣指出，央廣是國家廣播電台、關鍵基礎設施以及公共媒體集團一員，檢方指控吳、岳兩人身為央廣網媒組成員，握有官網後台管理權限，竟利用職權擅自對官網胡作非為，尤其以反攻大陸、五星旗等圖片入侵官網電腦並置換網頁內容的行為，係在挑起兩岸間對立緊張，其行為之危險性與危害性，遠非一般刑事犯罪可比。

央廣聲明，後續，央廣將全力配合、協助司法機關刑事審判，並已委託律師向法院就此案提起民事求償之訴，決不寬貸。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應