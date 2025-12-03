限制級
央廣官網案再開鍘 退休岳姓主管追加2大過改「解雇」求償
央廣官網案再開鍘，退休岳姓主管改「解雇」求償。（資料照）
〔記者凌美雪／台北報導〕央廣官網遭破壞案，台北地檢署上月偵結起訴，檢察官建請法院對涉案工程師吳政勳從重量處有期徒刑3年，並將其主管岳昭莒列為共同正犯求處 2年6月。央廣今（3）日再度發出聲明稿，針對岳昭莒追加2大過處分，連同先前因怠忽職守已遭記1大過，合計滿3大過，符合法定解僱要件，岳員雖已於日前自請退休，仍將委任律師向法院提起民事訴訟求償。
央廣說明，吳政勳先前已遭解雇，但央廣審酌檢方起訴最新事證，遭列共同正犯之一的岳昭莒犯行是在央廣任職期間所為，因此，依規定再進行究責，於今日提報人評會審議，人評會認定其為共謀惡意破壞國家關鍵基礎設施，通過將岳員加記2大過嚴懲。
央廣指出，央廣是國家廣播電台、關鍵基礎設施以及公共媒體集團一員，檢方指控吳、岳兩人身為央廣網媒組成員，握有官網後台管理權限，竟利用職權擅自對官網胡作非為，尤其以反攻大陸、五星旗等圖片入侵官網電腦並置換網頁內容的行為，係在挑起兩岸間對立緊張，其行為之危險性與危害性，遠非一般刑事犯罪可比。
央廣聲明，後續，央廣將全力配合、協助司法機關刑事審判，並已委託律師向法院就此案提起民事求償之訴，決不寬貸。
