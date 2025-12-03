美術家傳記出版至191冊 李遠：只有藝術讓人可以安靜下來

「家庭美術館—美術家傳記叢書」今年度發表10本藝術家傳記，文化部長李遠（左）與國美館長陳貺怡逐一翻閱了解。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬國立臺灣美術館攜手藝術家出版社及後視野傳播事業有限公司，今（3）日在張榮發基金會舉辦2025年「家庭美術館—美術家傳記叢書」與「臺灣傑出藝術家紀錄片」新書‧影音聯合發表記者會，文化部長李遠、國立臺灣美術館長陳貺怡、藝術家洪根深、審查委員石瑞仁、傳記叢書作者、藝術家紀錄片製作團隊等出席，共同見證臺灣藝術書寫與影像紀錄的重要成果。李遠表示，這套橫跨三十多年的出版與典藏，是重建台灣藝術史的重要基礎，2025 年起正式進入「2.0 階段」。

李遠回憶，多位藝術家作品自小便深深影響他，「有些畫家到我家我也見過，因此對我來講是一個很特殊的成長經驗」。他說，長大後愈加感受到，「政治總是是非非講不清楚，歷史也總是紛紛擾擾講不清楚，只有藝術讓我們覺得人可以安靜下來，覺得快樂，甚至於覺得生存找到意義。」

請繼續往下閱讀...

李遠指出，美術家傳記叢書自文建會時代至今已出版191冊，藝術家紀錄片累積71部。2018 年文化部啟動「重建台灣藝術史1.0」，擴大至音樂、文學與影像資料的收集。今年起則延伸為「2.0」，將讓累積成果被更多讀者觸及。

李遠表示，未來將把出版品全面推送至各地圖書館，並思考更多跨媒體運用。「最近漫畫、繪本、影視作品都很喜歡從人物故事切入。這麼多年的資料整理，我希望不要停在原地。」他說，文化部會協助推動資料再轉譯，「看能不能改編漫畫、繪本或影像，讓藝術家的生命與故事以不同形式被看見」。

發表會除了推出新書與紀錄片，也展示文化部持續推動藝術史研究的成果，期望透過長期資料整理與出版，建立更完整的台灣藝術史基礎。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法