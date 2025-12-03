限制級
說唱藝術保存者陳寶貴辭世 文化部頒贈旌揚狀
新北市傳統表演藝術「說唱」保存者陳寶貴日前辭世，文化部文化資產局長陳濟民（左）3日前往弔唁，並代表頒贈文化部旌揚狀，由陳寶貴女兒賴晴樺（右）代表受贈。（文化部文化資產局、中央社提供）
〔中央社〕新北市傳統表演藝術「說唱」保存者陳寶貴於11月24日辭世，享壽86歲。文化部文化資產局局長陳濟民今天至靈前上香弔唁，並頒贈文化部旌揚狀，由陳寶貴女兒賴晴樺代表受贈。
根據文化資產局發布的新聞稿，陳寶貴生於1939年，自幼隨戲班學藝，具南管、歌仔戲底蘊，與搭檔陳美珠自少年時相識學藝，兩人皆不識字卻勤學苦練，能以驚人的記憶力及即興能力演出上百齣戲碼，被譽為台語傳統唸歌的「寶庫」。
1989年，陳寶貴與陳美珠兩人以「錦裙玉玲瓏」，首度將台語唸歌帶上有線電視，唱作俱佳、分飾多角的特點深受觀眾喜愛，對台灣說唱藝術發展深具貢獻；2016年，新北市政府登錄認定為傳統表演藝術「說唱」保存者。
陳濟民表示，陳寶貴晚年仍活躍於舞台，身兼「台灣唸歌團」顧問，長期奔走各地指導月琴彈唱班學員，致力傳承台灣傳統表演藝術，為瀕臨失傳的台灣說唱文化投注心力，精神令人敬佩。
