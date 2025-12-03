自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

泰雅書法家謝石鴻、謝亞傑父子聯展 原民視角書畫大霸聖山

2025/12/03 19:56

「黑崮蒔光 謝石鴻、謝亞傑父子書畫聯展」今起到21日於新竹縣文化局美術館105展廳展出。（記者廖雪茹攝）「黑崮蒔光 謝石鴻、謝亞傑父子書畫聯展」今起到21日於新竹縣文化局美術館105展廳展出。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕出生於新竹縣五峰鄉桃山村黑崮部落的書法家謝石鴻，以泰雅文化為底蘊，致力於藝術教育推廣，兒子謝亞傑在耳濡目染下也投身水墨世界，父子倆各運用書畫捕捉泰雅聖山-大霸尖山的多元風貌，更攜手植物染創作，「黑崮蒔光 謝石鴻、謝亞傑父子書畫聯展」今起到21日於新竹縣文化局美術館105展廳展出。

出生於新竹縣五峰鄉桃山村黑崮部落的書法家謝石鴻，以泰雅文化為底蘊，致力於藝術教育推廣。（記者廖雪茹攝）出生於新竹縣五峰鄉桃山村黑崮部落的書法家謝石鴻，以泰雅文化為底蘊，致力於藝術教育推廣。（記者廖雪茹攝）「黑崮蒔光 謝石鴻、謝亞傑父子書畫聯展」今起到21日於新竹縣文化局美術館105展廳展出。（記者廖雪茹攝）「黑崮蒔光 謝石鴻、謝亞傑父子書畫聯展」今起到21日於新竹縣文化局美術館105展廳展出。（記者廖雪茹攝）

展覽當中令驚嘆的是，現年73歲的謝石鴻，66歲時由謝亞傑陪同重遊大霸尖山，祖靈賜予的靈光乍現，他為此展藉由草書奔放的筆勢，一氣呵成完成26公尺長的巨幅書法作品《憶舊遊大霸山行》，內容分享他的童年、面對大霸奇峰的激動情緒、以及對自己未來的期許。

謝石鴻66歲時曾由兒子謝亞傑陪同重遊大霸尖山。（謝石鴻提供）謝石鴻66歲時曾由兒子謝亞傑陪同重遊大霸尖山。（謝石鴻提供）

謝亞傑的創作主題以原住民口述神話、山林景貌及泰雅族生命宇宙觀為探討方向，以當代水墨呈現具有東方意涵的原住民藝術；他以原民思維結合美學技法，為大霸披上彩衣-泰雅圖騰，讓聖山展現獨特的新意。

73歲謝石鴻藉由草書奔放的筆勢，一氣呵成完成26公尺長的巨幅書法作品《憶舊遊大霸山行》。（記者廖雪茹攝）73歲謝石鴻藉由草書奔放的筆勢，一氣呵成完成26公尺長的巨幅書法作品《憶舊遊大霸山行》。（記者廖雪茹攝）

近年父子倆也投入植物染紙的研究，以茶葉、咖啡、洗筆水、蝶豆花等天然媒材，運用毛細現象染紙，使宣紙呈現獨一無二、富含自然肌理的層次色彩。此創作手法呼應泰雅族以自然為生命核心的價值觀，象徵萬物循環的生命力。

「黑崮蒔光 謝石鴻、謝亞傑父子書畫聯展」今起到21日於新竹縣文化局美術館105展廳展出。（記者廖雪茹攝）「黑崮蒔光 謝石鴻、謝亞傑父子書畫聯展」今起到21日於新竹縣文化局美術館105展廳展出。（記者廖雪茹攝）

縣長楊文科表示，謝石鴻歷任台灣書畫篆刻研究會常務副會長、泰雅學堂教育協會創會理事長等，曾獲頒教育部社會教育貢獻獎）；他和兒子謝亞傑展現泰雅文化在當代藝術的新詮釋，期盼讓民眾對原民創作有更廣闊的理解與全新體驗。本週六（6日）上午10點開幕式，邀請各界藝術同好蒞臨參與。

