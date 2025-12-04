自由電子報
藝文 > 即時

借1本作家進帳2.1元！「家庭美術館」叢書上架 公共出借權帶動閱讀循環

2025/12/04 00:00

文化部長李遠致詞。（文化部提供）文化部長李遠致詞。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣美術館與藝術家出版社、後視野傳播事業有限公司合作推出的2025年「家庭美術館—美術家傳記叢書」及「台灣傑出藝術家紀錄片」新書與影音聯合發表記者會，今（3）日在張榮發基金會舉行。文化部長李遠親臨會場，除了感謝藝術家前輩們為台灣藝術史留下的完整紀錄外，更在會中分享了文化部正在推動的「公共出借權」。

李遠指出，此次同步發表「家庭美術館─美術家傳記叢書」及「台灣傑出藝術家紀錄片」，讓藝術史資料進入公共閱讀體系後，也能與公共出借權產生連動，使文化內容在社會中形成正向循環。他提到，未來將會把這些出版品全面推送到各地圖書館，並思考更多的跨媒體運用，讓藝術家的生命與故事以不同形式被看見。

李遠分享今年甫啟動的「公共出借權」制度，此制度核心以借閱次數計算回饋，鼓勵民眾多借書，也讓創作者與出版業者直接受益。李遠笑著說：「我很想鼓勵所有的人走進圖書館來借書來看。」並強調透過閱讀，能讓更多人理解台灣文化與藝術發展的脈絡。

「家庭美術館—美術家傳記叢書」今年度共發表10本藝術家傳記，描繪藝術家生命歷程與創作心靈的軌跡。（文化部提供）「家庭美術館—美術家傳記叢書」今年度共發表10本藝術家傳記，描繪藝術家生命歷程與創作心靈的軌跡。（文化部提供）

李遠具體說明補償制度：「每借1本書，作家可以收到2.1元，出版社可以收到0.9元」。他提到，這項制度的意義不在於金額多寡，而在於建立讀者、作者與出版者之間更具體的支持鏈結，目前已有超過300家圖書館加入，反應良好。文化部也將持續與圖書館合作，推動閱讀文化與出版環境的長期穩定。

此外，李遠更提到藝術家傳記和紀錄片資料，不應該只停留在原地。他觀察到，近期的漫畫、繪本、影視作品都很喜歡從人物故事切入，因此文化部會協助推動資料再轉譯，「看能不能改編漫畫、繪本或者影像等等。」讓藝術家的生命故事以不同形式被看見。他認為，藝術家的故事本身就非常戲劇性、很精彩，是很好的創作素材。

今年出版的10本藝術家傳記包括《淑世‧才女‧張李德和》、《堅定‧深刻‧黃清埕》、《跨界‧蠟染‧黃歌川》、《遺世‧永恆‧葉世強》、《逐光‧淨美‧江賢二》、《造境‧殺墨‧洪根深》、《悲心‧反骨‧陳來興》、《光影‧心跡‧卓有瑞》、《仙才‧卓絕‧于彭》與《游牧‧諧擬‧蘇旺伸》，並推出5部紀錄片《幻色之境—陳德旺》、《空相行者—李德》、《生命之歌—曾培堯》、《燦耀與幽微—劉耿一》、《走馬看花—黃志超》，不僅完整了台灣藝術史的脈絡，也將與公共出借權制度產生連結，為台灣的文化出版業注入新動能。

