自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

百年宜蘭南北館市場繪本發行 免費送宜市2700名幼童

2025/12/04 14:27

宜蘭市長陳美玲化身市長媽媽，和幼童分享市場故事。（記者王峻祺攝）宜蘭市長陳美玲化身市長媽媽，和幼童分享市場故事。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭「南北館市場」啟用百年，已成當地著名歷史地景，市公所委託宜蘭國小附設幼兒園主任林秋萍、繪本插畫家周子涵，將宜蘭人採買生活史躍然紙上，《來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場》繪本今（4）日正式發行，也將送給全市2700名幼兒園學童，跟著主角「古錐ㄟ」走進市場感受濃厚宜蘭味。

宜蘭市公所發行《來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場》繪本，將送給全市2700名幼童。（記者王峻祺攝）宜蘭市公所發行《來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場》繪本，將送給全市2700名幼童。（記者王峻祺攝）

宜蘭市長陳美玲說，「南北館市場」不僅是宜蘭舊城，更是全宜蘭最大傳統市場，提供民眾食衣住行生活所需用品，即使沒有住在市境內的人，也與南北館有著深刻的臍帶連結，百年來勾勒出精采豐富的生活史。

她說，期待透過繪本的推出，向下扎根宜蘭市鄉土文化，讓幼兒都能對自己的家鄉有更多了解，繪本除將分送宜蘭市公私立幼兒園的小、中、大班孩童，做為今年耶誕禮物外，也會寄到各縣市及宜蘭縣各圖書館，跟著主角「古錐ㄟ」一起踅市場。

宜蘭市長陳美玲（左2）和《來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場》繪本作者宜蘭國小附設幼兒園主任林秋萍（左1）、繪本插畫家周子涵（右1）合影。（記者王峻祺攝）宜蘭市長陳美玲（左2）和《來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場》繪本作者宜蘭國小附設幼兒園主任林秋萍（左1）、繪本插畫家周子涵（右1）合影。（記者王峻祺攝）

作者林秋萍說，歷經1年創作終於催生出這本繪本，南北館市場不僅是居民日常生活場所，更充滿豐富的「時間感」與「歷史感」，也是祖父母時代的「百貨公司」，盼藉由創作保存世代共同生活回憶。插畫家周子涵也說，繪本隱藏「彩蛋」，讀者可在「鈕扣店」找到可愛版市長媽媽，跟著一起認識這座充滿人情味的傳統市場。

宜蘭市長陳美玲邀幼童一起讀《來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場》繪本。（記者王峻祺攝）宜蘭市長陳美玲邀幼童一起讀《來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場》繪本。（記者王峻祺攝）《來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場》繪本故事搬上舞台，市長陳美玲也化身市長媽媽參與演出。（記者王峻祺攝）《來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場》繪本故事搬上舞台，市長陳美玲也化身市長媽媽參與演出。（記者王峻祺攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應