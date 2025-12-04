自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

嘉縣古蹟日新醫院修復需5775萬元 立委視察爭取文化部經費

2025/12/04 14:22

朴子配天宮規畫再利用縣定古蹟日新醫院，打造義診診所。（記者王善嬿攝）朴子配天宮規畫再利用縣定古蹟日新醫院，打造義診診所。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣定古蹟日新醫院10年前被朴子配天宮買下，規畫修復及再利用「義診診所」，工程總經費5775萬元，正透過嘉義縣文化觀光局爭取文化部「再造歷史現場2.0」經費補助。立法院教育及文化委員會今邀集文化部官員視察，建議補齊廟方與社區「由下而上」在搶救、保存與規畫修復日新醫院的資料與影像紀錄，加強爭取補助優勢。

立委蔡易餘（左）今邀文化部次長李靜慧（右）到朴子日新醫院視察。（記者王善嬿攝）立委蔡易餘（左）今邀文化部次長李靜慧（右）到朴子日新醫院視察。（記者王善嬿攝）

立委蔡易餘、文化部次長李靜慧、縣文化觀光局文化資產科長陳尚文、朴子配天宮董事長蔡承宗等人今（4）到日新醫院視察，許多鄉親、地方文史工作者也到場關心後續修復進度。

蔡易餘說，感謝教育文化委員會召委陳秀寶安排本次行程，讓中央深入了解嘉義地方在文化保存上的需求。日新醫院具有深厚的歷史與文化價值，其創立者為前衛生署長涂醒哲的祖父涂爐先生，早年在日新醫院行醫濟世、提供義診服務，是地方共同的記憶與感念；建物歷經多次產權移轉，2015年由同為縣定古蹟的朴子配天宮買下，盼延續涂爐老先生的濟世精神，與媽祖慈悲護民的理念相契合，未來恢復義診服務後，重現昔日造福鄉里的功能。

蔡易餘表示，此建物興建於日治時期，修復需求龐大且複雜，文化部現規畫分2階段補助，縣府4月送件的設計規劃費450萬元，已完成審議，但因《財政收支劃分法》（簡稱財劃法）新的分配比例尚未定案，導致經費無法撥付，讓今年修復進度延宕。後續主體工程經費約5775萬元，縣府10月已送件提案，將進入審議程序。

李靜慧表示，文化部初步審核已同意修復與規畫方向，但受財劃法影響，補助分級比例與相關預算尚未定案，還沒有明確撥款時程。她承諾，未來預算一旦到位，且完成審查，將盡速撥付相關經費，必要時會研議追加預算等方式協助，加快行政作業流程，支持日新醫院的文化資產保存與活化。

立院教育及文化委員會與文化部官員視察日新醫院，立委蔡易餘（右4）希望中央儘速加快審核、撥款等行政程序。（記者王善嬿攝）立院教育及文化委員會與文化部官員視察日新醫院，立委蔡易餘（右4）希望中央儘速加快審核、撥款等行政程序。（記者王善嬿攝）

