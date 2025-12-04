自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 品味生活

LINE貼圖榜單揭曉 最受歡迎「表情回應」是這3種「讚」

2025/12/04 12:51

最多人使用的表情回應為各式各樣的「讚」。（先勢公關提供）最多人使用的表情回應為各式各樣的「讚」。（先勢公關提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕LINE貼圖今（4）日揭曉2025年度榜單，其中，針對今年上線的全新「表情回應」功能，也有新的統計數據，最多人使用的表情為各式各樣的「讚」，深刻傳遞肯定的正面情緒。

據統計，每月使用「表情回應」的不重複用戶數已達940萬，也同步推升「表情貼」的多元玩法，不論是「單張作為小貼圖傳送」、「加入文字訊息內強調語氣」、「用表情貼做訊息回應」，豐富的使用方式大大激發創意，讓今年的表情貼創作，擁有更多場景運用，以更直覺的方式傳達情緒與反應。

表情貼小傢伙（暫定）榮登官方表情貼年度冠軍。（先勢公關提供）表情貼小傢伙（暫定）榮登官方表情貼年度冠軍。（先勢公關提供）

而因應全新「表情回應」功能上線，「表情貼」的多元創新玩法也讓「年度原創表情貼榜單」競爭激烈。被台灣網友戲稱為「地瓜球」的「表情貼小傢伙（暫定）」，不負眾望奪得「年度官方表情貼」冠軍。

人氣爆棚的「吉伊卡哇」拿下競爭激烈的原創表情貼排行榜首。（先勢公關提供）人氣爆棚的「吉伊卡哇」拿下競爭激烈的原創表情貼排行榜首。（先勢公關提供）

首次入榜的超人氣「吉伊卡哇」與「LOVE RABBIT - 戀愛兔 -」，以活靈活現的表情，讓各種情緒都傳遞到位。第3名則由「實用標籤表情貼」奪下，標籤上的各種文字、數字、符號透過「表情回應」功能，輕鬆傳達重要訊息，完全是懶人福音。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應