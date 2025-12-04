LINE貼圖榜單揭曉 最受歡迎「表情回應」是這3種「讚」

最多人使用的表情回應為各式各樣的「讚」。（先勢公關提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕LINE貼圖今（4）日揭曉2025年度榜單，其中，針對今年上線的全新「表情回應」功能，也有新的統計數據，最多人使用的表情為各式各樣的「讚」，深刻傳遞肯定的正面情緒。

據統計，每月使用「表情回應」的不重複用戶數已達940萬，也同步推升「表情貼」的多元玩法，不論是「單張作為小貼圖傳送」、「加入文字訊息內強調語氣」、「用表情貼做訊息回應」，豐富的使用方式大大激發創意，讓今年的表情貼創作，擁有更多場景運用，以更直覺的方式傳達情緒與反應。

請繼續往下閱讀...

表情貼小傢伙（暫定）榮登官方表情貼年度冠軍。（先勢公關提供）

而因應全新「表情回應」功能上線，「表情貼」的多元創新玩法也讓「年度原創表情貼榜單」競爭激烈。被台灣網友戲稱為「地瓜球」的「表情貼小傢伙（暫定）」，不負眾望奪得「年度官方表情貼」冠軍。

人氣爆棚的「吉伊卡哇」拿下競爭激烈的原創表情貼排行榜首。（先勢公關提供）

首次入榜的超人氣「吉伊卡哇」與「LOVE RABBIT - 戀愛兔 -」，以活靈活現的表情，讓各種情緒都傳遞到位。第3名則由「實用標籤表情貼」奪下，標籤上的各種文字、數字、符號透過「表情回應」功能，輕鬆傳達重要訊息，完全是懶人福音。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法