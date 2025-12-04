一場大病激出畫家魂， 髮型師陳怡君作品征服歐洲返彰化展出

髮型師陳怡君，一場大病重生後變成國際畫家，作品就獲歐洲多國策展單位青睞，近日她回到當年治癒她的彰化醫院展出，盼觀眾能感受重生的力量。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕38歲的畫家陳怡君，以隨性不羈、直覺性強烈的畫風在歐洲藝壇掀起注目，作品屢獲法國巴黎、里昂及比利時、西班牙等重要藝術展會邀請，然而她並非科班出身，從小熱愛繪畫的她，一度因家人反對而走上美髮設計之路，直到7年前的一場大病，讓她毅然重啟人生。近日她回到當年治癒她的彰化醫院展出，她自喻「像花朵穿透黑暗」，盼觀眾能感受重生的力量。

陳怡君出生彰化二林，因家庭因素被送往台南寄養，但養父母認為「畫畫會餓死」，禁止她學畫，遂改走髮型設計之路，成為專業美髮師，只能將對藝術的熱情埋藏。

陳怡君的作品擅長大膽堆疊色彩，並運用酒精渲染，以隨性不羈、直覺性強烈的畫風在歐洲藝壇掀起注目。（彰化醫院提供）

然而，31歲那年，她突然罹患不明疾病，高燒持續3個月、讓她幾乎喪命，在住進彰化醫院的那段日子，醫護的照顧讓她重新感受生命的重量，這場打擊也推動她下定決心「破繭而出」，不再壓抑自己，康復後，她決心打破所有的限制，追求夢想，開始大量研究國際藝術家的作品，將所有心力投入繪畫創作。

陳怡君的作品擅長直覺性的構圖、大膽堆疊色彩，並運用酒精渲染，使畫面呈現如油畫般的立體感與奔放的能量流動，短短數年間，作品就獲歐洲多國策展單位青睞，受邀參與巴黎蒙娜麗莎聯展、巴黎鐵塔戰神廣場藝博會、西班牙馬德里聯展等，入圍台灣新藝術獎項，更獲選為日本明年度的駐村藝術家。

陳怡君成長道路，一度禁止學畫，遂改走髮型設計之路，成為專業美髮師。（彰化醫院提供）

「就像破繭而出一樣」陳怡君形容自己人生的轉折。她表示，她的創作多以壓克力顏料為媒材，壓克力顏料很快就定型，不易修改，她也不會去修改，創作隨心所欲，就像她自己破繭而出一樣，也希望觀眾能感受到其中蘊含的自由味道。

為感恩重生之地，陳怡君近日將30餘幅作品帶回當年治癒她的彰化醫院，於院內藝術走廊舉辦「向陽而生」個展，預計展至12月底。她感性表示，大病時曾在此受到醫護溫情照護，在此展出別具意義。

