自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

一場大病激出畫家魂， 髮型師陳怡君作品征服歐洲返彰化展出

2025/12/04 18:10

髮型師陳怡君，一場大病重生後變成國際畫家，作品就獲歐洲多國策展單位青睞，近日她回到當年治癒她的彰化醫院展出，盼觀眾能感受重生的力量。（彰化醫院提供）髮型師陳怡君，一場大病重生後變成國際畫家，作品就獲歐洲多國策展單位青睞，近日她回到當年治癒她的彰化醫院展出，盼觀眾能感受重生的力量。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕38歲的畫家陳怡君，以隨性不羈、直覺性強烈的畫風在歐洲藝壇掀起注目，作品屢獲法國巴黎、里昂及比利時、西班牙等重要藝術展會邀請，然而她並非科班出身，從小熱愛繪畫的她，一度因家人反對而走上美髮設計之路，直到7年前的一場大病，讓她毅然重啟人生。近日她回到當年治癒她的彰化醫院展出，她自喻「像花朵穿透黑暗」，盼觀眾能感受重生的力量。

陳怡君出生彰化二林，因家庭因素被送往台南寄養，但養父母認為「畫畫會餓死」，禁止她學畫，遂改走髮型設計之路，成為專業美髮師，只能將對藝術的熱情埋藏。

陳怡君的作品擅長大膽堆疊色彩，並運用酒精渲染，以隨性不羈、直覺性強烈的畫風在歐洲藝壇掀起注目。（彰化醫院提供）陳怡君的作品擅長大膽堆疊色彩，並運用酒精渲染，以隨性不羈、直覺性強烈的畫風在歐洲藝壇掀起注目。（彰化醫院提供）

然而，31歲那年，她突然罹患不明疾病，高燒持續3個月、讓她幾乎喪命，在住進彰化醫院的那段日子，醫護的照顧讓她重新感受生命的重量，這場打擊也推動她下定決心「破繭而出」，不再壓抑自己，康復後，她決心打破所有的限制，追求夢想，開始大量研究國際藝術家的作品，將所有心力投入繪畫創作。

陳怡君的作品擅長直覺性的構圖、大膽堆疊色彩，並運用酒精渲染，使畫面呈現如油畫般的立體感與奔放的能量流動，短短數年間，作品就獲歐洲多國策展單位青睞，受邀參與巴黎蒙娜麗莎聯展、巴黎鐵塔戰神廣場藝博會、西班牙馬德里聯展等，入圍台灣新藝術獎項，更獲選為日本明年度的駐村藝術家。

陳怡君成長道路，一度禁止學畫，遂改走髮型設計之路，成為專業美髮師。（彰化醫院提供）陳怡君成長道路，一度禁止學畫，遂改走髮型設計之路，成為專業美髮師。（彰化醫院提供）

「就像破繭而出一樣」陳怡君形容自己人生的轉折。她表示，她的創作多以壓克力顏料為媒材，壓克力顏料很快就定型，不易修改，她也不會去修改，創作隨心所欲，就像她自己破繭而出一樣，也希望觀眾能感受到其中蘊含的自由味道。

為感恩重生之地，陳怡君近日將30餘幅作品帶回當年治癒她的彰化醫院，於院內藝術走廊舉辦「向陽而生」個展，預計展至12月底。她感性表示，大病時曾在此受到醫護溫情照護，在此展出別具意義。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應