自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

下課變身工藝家！中興高中教師聯展 藍晒、刺繡樣樣行

2025/12/04 18:14

國立中興高中教師聯展，化學老師王怡惠利用化學與光反應製作「藍晒」作品，常獲學生回響。（記者劉濱銓攝）國立中興高中教師聯展，化學老師王怡惠利用化學與光反應製作「藍晒」作品，常獲學生回響。（記者劉濱銓攝）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投國立中興高中，今在國資圖中興分館舉辦教師創作聯展，展出包括烘焙、刺繡，甚至藍晒書籤、包包等創作，作品展現學科以外的工藝長才，老師投入創作不僅紓壓，也分享成敗經驗，讓學生在求學路上不怕挫折，汲取經驗進而挑戰成功，展期至12月25日。

該校化學老師王怡惠表示，將化學藥劑塗在紙張、布料，再曝曬太陽紫外線形成光反應，就會出現藍圖般的「藍晒」效果，再結合葉片、圖片等各式造型的遮光阻隔，就會曬出美麗的藍白畫面，由於作品是光照呈現，因此成品有時不如預期，但透過失敗經驗分享，並在校指導學生創作藍晒，也常常獲得回響，尤其學生自製藍晒書籤作品，更成為高中生活的紀念。

國立中興高中教師聯展，國文老師鍾依婷在校開設刺繡選修課，吸引不少男學生學習。（記者劉濱銓攝）國立中興高中教師聯展，國文老師鍾依婷在校開設刺繡選修課，吸引不少男學生學習。（記者劉濱銓攝）

國文老師鍾依婷，在校開設刺繡的多元選修課，學刺繡的男生數跟女生幾乎不相上下，她認為學習編織刺繡不僅是一項技術，許多男生更為了送刺繡給媽媽或心儀的人，刺繡的精緻度還不輸女生。

國立中興高中教師聯展，國文老師林郁芬展現棉布縫紉長才，各式作品媲美百貨櫥窗包款。（記者劉濱銓攝）國立中興高中教師聯展，國文老師林郁芬展現棉布縫紉長才，各式作品媲美百貨櫥窗包款。（記者劉濱銓攝）國立中興高中教師聯展，生物老師劉巧梅展現精緻陶藝與刻印作品。（記者劉濱銓攝）國立中興高中教師聯展，生物老師劉巧梅展現精緻陶藝與刻印作品。（記者劉濱銓攝）

生物老師劉巧梅則是陶藝與刻印達人，不僅陶器作品別致，橡皮章的刻印技術更是精細；國文老師林郁芬則是擅長棉布包縫紉，各式包包作品媲美百貨櫥窗包款；體育老師李彩華則是跨界烘焙，憑藉運動專業，製作不含添加物的營養糕點，深受學校老師喜愛，並成為展場上的精緻下午茶。

國立中興高中教師聯展，體育老師李彩華展現烘焙長才，製作營養糕點深受學校老師喜愛。（記者劉濱銓攝）國立中興高中教師聯展，體育老師李彩華展現烘焙長才，製作營養糕點深受學校老師喜愛。（記者劉濱銓攝）

校長陳漢銘說，老師們在課餘投入藝術與工藝創作，不僅紓解壓力，展現自我學習的精神，也能鼓勵學生勤奮好學，進而培養人生興趣。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應