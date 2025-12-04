下課變身工藝家！中興高中教師聯展 藍晒、刺繡樣樣行

國立中興高中教師聯展，化學老師王怡惠利用化學與光反應製作「藍晒」作品，常獲學生回響。（記者劉濱銓攝）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投國立中興高中，今在國資圖中興分館舉辦教師創作聯展，展出包括烘焙、刺繡，甚至藍晒書籤、包包等創作，作品展現學科以外的工藝長才，老師投入創作不僅紓壓，也分享成敗經驗，讓學生在求學路上不怕挫折，汲取經驗進而挑戰成功，展期至12月25日。

該校化學老師王怡惠表示，將化學藥劑塗在紙張、布料，再曝曬太陽紫外線形成光反應，就會出現藍圖般的「藍晒」效果，再結合葉片、圖片等各式造型的遮光阻隔，就會曬出美麗的藍白畫面，由於作品是光照呈現，因此成品有時不如預期，但透過失敗經驗分享，並在校指導學生創作藍晒，也常常獲得回響，尤其學生自製藍晒書籤作品，更成為高中生活的紀念。

國立中興高中教師聯展，國文老師鍾依婷在校開設刺繡選修課，吸引不少男學生學習。（記者劉濱銓攝）

國文老師鍾依婷，在校開設刺繡的多元選修課，學刺繡的男生數跟女生幾乎不相上下，她認為學習編織刺繡不僅是一項技術，許多男生更為了送刺繡給媽媽或心儀的人，刺繡的精緻度還不輸女生。

國立中興高中教師聯展，國文老師林郁芬展現棉布縫紉長才，各式作品媲美百貨櫥窗包款。（記者劉濱銓攝）國立中興高中教師聯展，生物老師劉巧梅展現精緻陶藝與刻印作品。（記者劉濱銓攝）

生物老師劉巧梅則是陶藝與刻印達人，不僅陶器作品別致，橡皮章的刻印技術更是精細；國文老師林郁芬則是擅長棉布包縫紉，各式包包作品媲美百貨櫥窗包款；體育老師李彩華則是跨界烘焙，憑藉運動專業，製作不含添加物的營養糕點，深受學校老師喜愛，並成為展場上的精緻下午茶。

國立中興高中教師聯展，體育老師李彩華展現烘焙長才，製作營養糕點深受學校老師喜愛。（記者劉濱銓攝）

校長陳漢銘說，老師們在課餘投入藝術與工藝創作，不僅紓解壓力，展現自我學習的精神，也能鼓勵學生勤奮好學，進而培養人生興趣。

