藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

〈雨後〉少了1隻雞！ 美景宮策展人親揭藏在克林姆真跡底下的秘密

2025/12/04 17:12

美景宮在史博館的特展「綻放」，特闢克林姆專室，除展出真跡〈雨後〉，也並陳克林姆其他名作的數位展示。（記者凌美雪攝）美景宮在史博館的特展「綻放」，特闢克林姆專室，除展出真跡〈雨後〉，也並陳克林姆其他名作的數位展示。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立歷史博物館建館70週年壓軸特展端出繁花似錦，來自奧地利維也納美景宮（Belvedere, Vienna）珍藏的百年花繪名作展「綻放」，今（4）日開幕，美景宮策展人法蘭茲‧斯摩拉（Dr. Franz Smola）親自來台，對於此次展覽亮點克林姆的〈雨後〉，斯摩拉說，因為克林姆的畫作比較脆弱，已經很少越洋展出，這次能來台，實屬難得，他也感到非常榮幸。

美景宮策展人法蘭茲‧斯摩拉（Dr. Franz Smola）。（記者凌美雪攝）美景宮策展人法蘭茲‧斯摩拉（Dr. Franz Smola）。（記者凌美雪攝）

斯摩拉表示，花卉畫在歐洲有悠久傳統，16、17世紀在義大利與荷蘭尤為興盛，奧地利畫家承襲並發揚了這一傳統，19世紀初在精準描繪花卉與植物方面達到卓越的技藝。而自19世紀中葉起，花卉繪畫愈傾向捕捉自然的真實氛圍，後來維也納成為新藝術（Art Nouveau）風格的重要中心，在繪畫領域中，克林姆是最具代表性的藝術家之一。

克林姆創作於1898年的〈雨後〉（After the Rain），是克林姆與伴侶旅居奧地利湖區期間所作，描繪下雨過後草地的靜謐風景，以柔和色調與細膩筆觸呈現自然的生命力，展現藝術家晚期風景畫的成熟風格。

克林姆專室展出〈雨後〉真跡（右），左方另展示印有檢測圖像的燈箱及說明。（記者凌美雪攝）克林姆專室展出〈雨後〉真跡（右），左方另展示印有檢測圖像的燈箱及說明。（記者凌美雪攝）

此次展覽特別為克林姆（Gustav Klimt）開闢專室，雖然只有1件真跡，但做了許多精巧的安排，斯摩拉指出，〈雨後〉畫面下方邊緣幾公分處，有一塊突兀的暗斑，顯得格外不協調，經紅外線反射影像與數位X光檢測顯示，那裡曾經畫過一隻雞，因此，這次也在畫作旁邊展示印有檢測圖像的燈箱，觀眾可以活動裝置，看看隱藏在畫中的秘密。

