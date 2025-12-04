自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

做出鮮嫩多汁雞胸肉 只要掌握4技巧

2025/12/04 18:00

（圖片提供／《雞胸肉✕綠花椰菜 最強吃法》楓葉社）（圖片提供／《雞胸肉✕綠花椰菜 最強吃法》楓葉社）

〔記者魏伶如／台北報導〕健身與重訓的風潮似乎又重新開始流行起來，雞胸肉富含高蛋白且低脂肪，對注重健康與想維持好身材的人來說是不可或缺的食材。近年來物價高漲，價格實惠的雞胸肉更是家庭很省荷包的選擇。但是很多人不愛吃雞胸肉，因為覺得肉質又乾又柴，《雞胸肉✕綠花椰菜 最強吃法》（楓葉社出版）一書中，料理家菅田奈海提到4個雞胸肉保持鮮嫩多汁的料理方法，照著做，在家也能做出健康又美味的雞胸肉料理。

1. 裹粉：在雞胸肉的表面先裹上一層麵粉、太白粉、米穀粉或麵包粉後，再下鍋烹調，就能將水分緊緊鎖住。

2. 醃漬：將雞胸肉浸泡在調味料裡，讓它吸收調味料的水分，就能做出鮮嫩多汁口感。

3. 切斷肌肉纖維：只要事先將雞胸肉肌肉纖維切短一點，不僅可以避免肉質變硬，還能讓調味料更易入味。

4. 利用酵素：酵素能分解蛋白質，蔬菜（薑、蒜頭、洋蔥等）、菇類（舞菇、鴻喜菇等）、優格以及麴菌（鹽麴、味噌、納豆等）都含有這類酵素，能讓雞胸肉吃起來更軟嫩。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應