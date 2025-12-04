做出鮮嫩多汁雞胸肉 只要掌握4技巧

（圖片提供／《雞胸肉✕綠花椰菜 最強吃法》楓葉社）

〔記者魏伶如／台北報導〕健身與重訓的風潮似乎又重新開始流行起來，雞胸肉富含高蛋白且低脂肪，對注重健康與想維持好身材的人來說是不可或缺的食材。近年來物價高漲，價格實惠的雞胸肉更是家庭很省荷包的選擇。但是很多人不愛吃雞胸肉，因為覺得肉質又乾又柴，《雞胸肉✕綠花椰菜 最強吃法》（楓葉社出版）一書中，料理家菅田奈海提到4個雞胸肉保持鮮嫩多汁的料理方法，照著做，在家也能做出健康又美味的雞胸肉料理。

1. 裹粉：在雞胸肉的表面先裹上一層麵粉、太白粉、米穀粉或麵包粉後，再下鍋烹調，就能將水分緊緊鎖住。

2. 醃漬：將雞胸肉浸泡在調味料裡，讓它吸收調味料的水分，就能做出鮮嫩多汁口感。

3. 切斷肌肉纖維：只要事先將雞胸肉肌肉纖維切短一點，不僅可以避免肉質變硬，還能讓調味料更易入味。

4. 利用酵素：酵素能分解蛋白質，蔬菜（薑、蒜頭、洋蔥等）、菇類（舞菇、鴻喜菇等）、優格以及麴菌（鹽麴、味噌、納豆等）都含有這類酵素，能讓雞胸肉吃起來更軟嫩。

