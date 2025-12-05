新北市汐止藝文走廊櫻花攝影展登場 展至2026年2/26日

新北市汐止區公所舉辦「汐止文化櫻花攝影展」，展期至2026年2月26日。（新北市汐止區公所提供）

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市汐止區區長林慶豐今天表示，汐止康誥坑溪沿線栽植逾百株台灣山櫻花，是汐止地區極具代表性的賞花地標；文化里長余寶聰及志工長期維護下，每年1月中旬吸引賞花民眾蜂擁而至。林慶豐說，區公所精選「文化櫻花攝影比賽」25幅得獎作品，在區公所2、3樓藝文走廊，舉辦「汐止文化櫻花攝影展」，展期至2026年2月26日，呈現康誥坑溪櫻花美景，希望讓民眾提前感受春日粉嫩浪漫的櫻花氛圍。

新北市汐止區公所舉辦「汐止文化櫻花攝影展」，展期至2026年2月26日。（新北市汐止區公所提供）

汐止區公所表示，「2026年汐止文化櫻花季」1月17日拉開序幕，跨越新春連假，成為走春好去處，一路舉辦到2月22日落幕。區公所邀請民眾先至公所欣賞往年美景攝影作品，待明年櫻花盛開，再實地走訪櫻花步道，拍照打卡、參與市集活動，迎接浪漫的汐止春日。

請繼續往下閱讀...

林慶豐說，櫻花攝影展是櫻花季的前導活動，可提前感受櫻花綻放的美麗，也期待藉由影像，讓更多人認識汐止的自然與文化魅力。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法