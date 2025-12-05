自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

新北第9屆文化獎徵件開跑 不限領域、獎金40萬元等你來角逐

2025/12/05 14:15

第9屆新北文化獎即日起至2026年2月28日徵選報名。（文化局提供）第9屆新北文化獎即日起至2026年2月28日徵選報名。（文化局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府為表揚在文化保存、發揚、維護與創新等領域具有特殊貢獻或傑出成就的典範人物與團體，今年持續辦理第9屆「新北文化獎」，以「氣聚成峰。光啟時」為主題，即日起至2026年2月28日止開放徵選，得獎者將獲頒獎座及獎金40萬元整。

新北市文化局指出，「新北文化獎」自2017年辦理以來已邁入第9屆，歷屆得主皆是長期深耕人文藝術的重要推手，對城市文化發展具有深遠影響。如第5屆李乾朗先生是台灣文化資產保存的重要推手；第6屆孫翠鳳女士身為明華園戲劇總團當家台柱，致力歌仔戲傳承與推廣；第7屆許正宗為新西園掌中劇團團長，以精湛掌技承襲小西園系統第3代技藝；第8屆新象創作劇團則積極開創台灣雜技藝術新風貌。這些傑出文化工作者的持續耕耘，為新北文化注入深厚能量，也在傳承與交流上展現典範力量。

第5屆新北文化獎得獎者李乾朗老師（右）。（文化局提供）第5屆新北文化獎得獎者李乾朗老師（右）。（文化局提供）

文化局說，此次獎徵選不限形式與領域，為呼應新北多元族群與文化城市特質，凡致力文化平權、促進族群共榮、深化社區文化發展，或展現新北多元文化風貌與價值者，皆在表彰範圍內，也不限設籍新北市，皆可推薦或自行報名參加。

文化局表示，即日起至2026年2月28日備妥參選資料，郵寄或親送至新北市政府文化局文化發展科（地址：22001新北市板橋區中山路一段161號28樓）辦理。徵選簡章及報名表可至文化局官網查詢（http://www.culture.ntpc.gov.tw/），或電洽（02）2960-3456分機4493許小姐。

