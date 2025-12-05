基隆市圖總館最快明年6月啟用 電腦選位不用起早排隊搶位

基隆市立圖書館總館修繕工程延宕，基隆市議員今天（5日）議會市政考察，市議員關切何時開館。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市立圖書館總館改建工程延宕，民眾抱怨閱讀資源不足，基隆市立文化觀光局（簡稱文觀局）指出，受美術館工程延宕影響，施工期間，還要兼顧表演藝術中心活動辦理，以致工期延長；文觀局局長江亭玫表示，最快2026年6月完工啟用。江亭玫說，圖書館總館啟用後，自修室設有109席，民眾可以憑閱覽證上網預約電腦選位，北北基桃4地民眾憑閱覽證均能選位自修。民眾說，終於可以不用大清早起來排隊搶自修室座位。

基隆市立文化中心是多功能使用空間，1樓是美術館，2、3樓是圖書館總館和辦公空間，4樓以上是表演藝術中心，分別隸屬文化部、教育部。市府考量安全、使用空間需求及核定補助時間不同，決定分區執行整改建計畫。

基隆市立圖書館總館修繕工程延宕，基隆市議員今天（5日）議會市政考察，市議員關切何時開館。（記者俞肇福攝）

江亭玫指出，圖書館總館在文化中心2至3樓，介於表演藝術中心與美術館之間，施工過程需配合2館時程。圖書館從2021年因美術館工程先行封閉，教育部補助原規畫於2024年完工啟用，但美術館工程延宕2年，圖書館結構、機電及管線相關工程要等美術館完工後才能進行，圖書館實際上是2024年下半年才開始施工。

她說，圖書館總館改建後，建立自助借書還書服務，方便民眾使用，自修室增加電腦選位服務，增加視聽專區座位。江亭玫說，截至2025年11月30日止，工程實際進度為44.6936 ％，較預定進度超前7％，預計最快明年6月啟用。

基隆市議會今天（5日）前往基隆市文化中心進行市政考察，不分朝野的議員關心何時可以啟用，讓基隆市青少年有優質的圖書館，可以徜徉書海打開視野。

