藝文 > 即時

台北國際書展大獎入圍名單揭曉！原住民書寫、香港文本齊入列

2025/12/05 13:41

2026書展大獎公布入圍名單。（台北書展基金會提供）2026書展大獎公布入圍名單。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026台北國際書展大獎於今（5）日正式公布三大獎項入圍名單。台北書展基金會表示，邁入第19屆的書展大獎，本屆徵件總件數共計656件，包括「小說獎」113件、「非小說獎」340件，以及「兒童及青少年獎」203件。三大獎項各評選出10本入圍作品，最終將從中選出3本首獎作品，並將於12月18日公布最終得獎名單。

本屆書展大獎小說獎入圍總評指出，除了多位資深和中堅小說家持續創作外，有多位具新氣象的作家出現，創作者們的書寫風格和故事新意，意味著30代小說家的崛起。評審觀察到，年輕寫作者普遍水準提高，得益於閱讀物持續增多，以及文學活動、國外駐村等與國外文學界的交流不斷。今年不約而同地出現了多位原住民作家的小說，除了植基於歷史的主題之外，多半聚焦於當代的生活，寫實與浪漫並兼。

小說獎入圍名單。（台北書展基金會提供）小說獎入圍名單。（台北書展基金會提供）

此外，延續此前幾年的「香港文學浪潮」，今年的幾篇以香港為背景的小說依舊引人注目，預測香港文學將會在台灣成為一個持續的現象。新加坡和馬來西亞的華文作家也都在台灣推出了具有個人風格的小說。評審認為，除了各地的華文作家以台灣作為重要的出版基地以外，台灣出版品（特別是小說）售出國外各語種的版權也增多了，顯示出台灣的軟實力，台灣的出版自由或成華文出版的重鎮。小說獎10本入圍作品，包括朱宥勳《群島有事》、阮慶岳《一千顆星星在跳舞》、林俊頴《七月爍爁》、卓璽《伊萬的踟躕：卓璽的11篇小說》、林俊龍《沙壇城》，以及張婉雯《有心人》、連明偉《槍強搶嗆》、程廷Apyang lmiq《大腿山》、蕭熠《我愛月球》與韓麗珠《裸山》等。

非小說獎入圍名單。（台北書展基金會提供）非小說獎入圍名單。（台北書展基金會提供）

非小說獎入圍總評指出，本屆評選過程中可見持續的集中關懷與穩定輸出，整體寫作取向與表現風格穩定。如今本土創作與知識建構的質與量已可謂規格大備，並逐漸進入議題細密化的時期。本屆所見散文、詩集、報導文學的陣容均相當整齊。評審觀察到，民間生活史、物質史的表現相對豐富，特別在飲食與人物志，同時台灣美術史也頗有表現。此外，較少在商業通路為讀者所知的公部門專題出版品，本屆也持續建立陣地。入圍名單非小說獎入圍作品包括：《良田：柚子異色精選集》、《如有神在：楊麗花與她的時代》、《戰地之框》、《大景》、《島鏈有事：如果明日就是台海戰爭，國際第一線怎麼危機應變？沖繩、日本、台灣為何命運相連？》等，並有《山丘上》、《味道的航線：從馬祖到台灣，福州飲食文化探秘》、《水鬼事變》、《小廖與阿美的沖印歲月，還有攝影家三叔公》及《阿里山不是一座山》等10部作品。

兒童及青少年獎入圍名單。（台北書展基金會提供）兒童及青少年獎入圍名單。（台北書展基金會提供）

「兒童及青少年獎」本屆參評圖書共203件，類型包括圖畫書、漫畫、小說、散文、童話、兒歌等，涵蓋文學、藝術、自然、人文社會科學等領域。多元的題材與風格，展現台灣童書創作與出版自由、豐沛的能量與風貌。評委需考量不同文類各自的專業標準以及各年齡層讀者的閱讀需求，兼顧文學、藝術、書籍製作等專業品質的成熟與創新，以及提供讀者完整、有趣並具啟發意義的閱讀經驗和感受。入圍名單涵蓋了兩本動人的文學小說、兩本文圖俱佳的知識讀物、五本具有藝術創意的圖畫書，以及一本優美的童話故事。入圍作品包括乜寇．索克魯曼/貓魚《東谷沙飛：山的孩子笛昂》、王金選/趙國宗《風吹風吹，佇天頂飛：台語創作囡仔歌》、張友漁/阿飄《記恨家族》、楊富閔/周見信《阿祖的日子紙》等共10部作品。

