自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

嘉義市街角館成果展開展 小小導覽員講述城市故事

2025/12/05 15:48

嘉義市街角館成果展即將開展。（記者林宜樟攝）嘉義市街角館成果展即將開展。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市政府文化局舉辦「2025打開嘉義—嘉義市街角館成果展」，將於明（6）開展至12月21日，輔導店家梳理在地故事，轉化為展示陳列與體驗模式，打造近30間主題街角館，今年還結合小小導覽員，讓孩子從小就參與城市故事講述。

小小導覽員講述城市故事。（記者林宜樟攝）小小導覽員講述城市故事。（記者林宜樟攝）

嘉義市長黃敏惠與橫跨不同世代、致力推動地方發展的品牌代表今天搶先觀展；黃敏惠表示，從早期的二通街角館，到現在擴展至大通，甚至整個區域，每一個街角、每個聚落、每個角落都有故事，今年共有11家街角館在大通及二通，希望透過串連人事物，讓更多人以更深度的方式認識嘉義市、走讀嘉義市。

嘉義市文化局長謝育哲表示，嘉義市有許多歷史悠久、世代傳承的老店家，第2代、3代接班的年輕人幸福又辛苦，擁有家族留下的根基，但上一輩總是難免放心不下，年輕一代在追求努力創新時，深知不能忘本，透過「街角館」計畫，延續傳承的精神。

文化局於2023年引入「街角館」概念，延伸中正路「二通生活圈」，將補助與推動範圍擴展至整座嘉義市；總策畫團隊「嘉義異鄉人」以「打開嘉義」為主題，延續「尋畫風景」、「尋藝探奇」、「尋味路徑」3大主軸，盤點區域文化發展脈絡，今年首次辦理「街角館小小導覽員」，期待以跨世代能量，引動觀光文旅永續效益。

新台灣餅舖。（取自嘉義市立博物館網站）新台灣餅舖。（取自嘉義市立博物館網站）

11間店家為新台灣餅舖、新華美西裝社、美街藝廊（朝海裱畫店）、木更、起風、堀川茶事、義興嘉釀、洪雅書房、林聰明沙鍋魚頭、這裡料理工作室及精工刻印 ；「新台灣餅舖」以手繪插畫呈現店家故事、實體餅模、經典產品，連結經典餅藝文化與品牌演變脈絡，引導民眾品味嘉義百年糕餅香；創立95年的「朝海裱畫店」透過重新設計與互動影音裝置，彰顯「裱褙不只是藝術的保護者，更是生活記憶的保存者」的意義。

新華美西裝社。（取自嘉義市立博物館網站）新華美西裝社。（取自嘉義市立博物館網站）

傳承3代72年的「林聰明沙鍋魚頭」，以「嘉味54321」為主軸，從二通中正路出發，盤整梳理5個世代、6個店的區域故事；「這裡料理工作室」則以「蘇東坡遇上陳澄波」為題，擷取跨時代經典人物故事，為可觀賞品味的文化私廚餐桌。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應