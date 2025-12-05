嘉義市街角館成果展開展 小小導覽員講述城市故事

嘉義市街角館成果展即將開展。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市政府文化局舉辦「2025打開嘉義—嘉義市街角館成果展」，將於明（6）日開展至12月21日，輔導店家梳理在地故事，轉化為展示陳列與體驗模式，打造近30間主題街角館，今年還結合小小導覽員，讓孩子從小就參與城市故事講述。

小小導覽員講述城市故事。（記者林宜樟攝）

嘉義市長黃敏惠與橫跨不同世代、致力推動地方發展的品牌代表今天搶先觀展；黃敏惠表示，從早期的二通街角館，到現在擴展至大通，甚至整個區域，每一個街角、每個聚落、每個角落都有故事，今年共有11家街角館在大通及二通，希望透過串連人事物，讓更多人以更深度的方式認識嘉義市、走讀嘉義市。

請繼續往下閱讀...

嘉義市文化局長謝育哲表示，嘉義市有許多歷史悠久、世代傳承的老店家，第2代、3代接班的年輕人幸福又辛苦，擁有家族留下的根基，但上一輩總是難免放心不下，年輕一代在追求努力創新時，深知不能忘本，透過「街角館」計畫，延續傳承的精神。

文化局於2023年引入「街角館」概念，延伸中正路「二通生活圈」，將補助與推動範圍擴展至整座嘉義市；總策畫團隊「嘉義異鄉人」以「打開嘉義」為主題，延續「尋畫風景」、「尋藝探奇」、「尋味路徑」3大主軸，盤點區域文化發展脈絡，今年首次辦理「街角館小小導覽員」，期待以跨世代能量，引動觀光文旅永續效益。

新台灣餅舖。（取自嘉義市立博物館網站）

11間店家為新台灣餅舖、新華美西裝社、美街藝廊（朝海裱畫店）、木更、起風、堀川茶事、義興嘉釀、洪雅書房、林聰明沙鍋魚頭、這裡料理工作室及精工刻印 ；「新台灣餅舖」以手繪插畫呈現店家故事、實體餅模、經典產品，連結經典餅藝文化與品牌演變脈絡，引導民眾品味嘉義百年糕餅香；創立95年的「朝海裱畫店」透過重新設計與互動影音裝置，彰顯「裱褙不只是藝術的保護者，更是生活記憶的保存者」的意義。

新華美西裝社。（取自嘉義市立博物館網站）

傳承3代72年的「林聰明沙鍋魚頭」，以「嘉味54321」為主軸，從二通中正路出發，盤整梳理5個世代、6個店的區域故事；「這裡料理工作室」則以「蘇東坡遇上陳澄波」為題，擷取跨時代經典人物故事，為可觀賞品味的文化私廚餐桌。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法