自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

屏東大學謝秀華創作展 用桉樹皮移印染把森林帶著走！

2025/12/05 15:21

屏東大學視藝系碩士生謝秀華（右）、教授陳燕如。（記者葉永騫攝）屏東大學視藝系碩士生謝秀華（右）、教授陳燕如。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東大學視覺藝術學系碩士生謝秀華以桉樹皮移印染為技法，結合植物染與鐵鏽染，將大自然的節奏和美感融入生活中，製作成皮包、抱枕、圍巾等生活用品，在生活中與大自然共鳴，如同把森林帶著走，展現自然藝術之美。

謝秀華表示，樹皮有很特別的紋路，每一個都不一樣，有的像地圖、河流。植物染講究的是自然，不應該有過多的化工美染劑。她選擇桉樹來創作，是因為每次經過屏東大學的民生校區圖書館前的一棵桉樹，都會去摸一摸，看著它每年褪皮長出新的樹皮，覺得很感動。樹皮藏有自己的密碼，所以想將它呈現出來，在視藝系陳燕如教授指導下，製作出的作品令人驚豔。

謝秀華以桉樹皮移印染為技法，製作成皮包、抱枕、圍巾等生活用品。（記者葉永騫攝）謝秀華以桉樹皮移印染為技法，製作成皮包、抱枕、圍巾等生活用品。（記者葉永騫攝）

這次在屏東大學藝文中心展出3個主題。「無界」是要打破室內與戶外的分野，讓自然不再停留於外部景觀，而能滲入日常，成為可觸摸與感知的存在。「森語」則指向自然與人之間的對話，作品希望透過這些自然痕跡傳遞森林的質樸與靜謐，使觀者在作品之中感受自然的呼吸與力量，並在短暫停留中找到屬於自己的共鳴與想像。

「無界森語」不僅呈現材料再生與永續理念，也展現自然美學進入生活場域的可能，開啟人與土地重新連結的感知經驗。期待透過創作與展出，讓更多人重新思考自然與生活的關係，並看見材料再生的可能性。

即日起展出至12月12日止，週一至週五上午9點到下午5點，週六、日休館，歡迎熱愛藝術的民眾與師生前來參觀，領悟創作者透過特殊技法所要傳達的內涵。

柘樹可以變成不同的色彩。（記者葉永騫攝）柘樹可以變成不同的色彩。（記者葉永騫攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應