雲林縣雙館明年將啟動修繕！斗六、北港表演廳預計6月重新登場

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣表演廳開館超過40年，內部多處設施老舊、漏水，經數次修繕仍難解，縣府考量票房率攀升，預計明年1月起閉館5個月修繕，另北港表演廳也因漏水同步啟動修繕。文觀處長陳璧君表示，表演廳已老舊，不符現代表演使用需求，若新建所需經費龐大，後須仍有待評估。

陳璧君表示，斗六的雲林縣表演廳從1985年開館已有41年，有設備老舊、漏水問題，歷經多次修繕，但隨極端氣候影響，館舍漏水問題愈嚴重，新冠肺炎疫情期間大規模更新設備時，曾補強部分嚴重漏水處，仍持續有多處滲水問題，北港表演廳同樣有漏水問題。

陳璧君指出，今年售票上座率成長至62.35%，顯示雲林藝文市場持續擴張，為提供舒適觀看空間，明年斗六、北港雙館同步啟動優化修繕工程。雲林表演廳將斥資1300萬，明年1至5月進行防水工程、大廳電視牆、表演廳字幕機等設備修繕，另北港文化中心家湖表演廳則將花費180萬元，2至5月防水層維修、反音版更新工程等，預計明年6月恢復節目演出。

陳璧君指出，藝文界、民眾都曾反映希望能有一座新的表演廳，因需要再考量地點，且新建經費龐大仍有待評估，而今年12月為修繕前最後檔期，有民歌演唱、喜劇團「今夜無法說相聲之大師走了」、舞鈴劇場「VOLO二部曲-島嶼」雲林國中舞蹈班成果展演「舞憶」及音樂班歲末音樂會「音浪奇航」等，可把握年底精彩演出。

