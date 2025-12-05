全台11醫院線上串聯 燒傷顏損兒畫作前進奇美博物館

陽光小畫家創作聯展在奇美博物館登場。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕陽光基金會集結燒傷顏損兒童的精采繪畫，今天集結在奇美博物館發表，15年來首度將所徵選的優異創作帶進國際級藝術殿堂，別具意義，更同步串聯全台11家醫院，共推線上數位策展，讓民眾可以打破距離，隨時都能充分感受生命小鬥士們面對傷痛的勇氣與自信，對於正走在漫長復健之路的孩子而言，無疑是莫大的鼓舞。

2025陽光小畫家的創作聯展，在奇美博物館2樓的豐收廳揭幕，雖然活動僅至週日，但線上呈現則會持續到明年5月底。無論透過實體或虛擬等形式，都要獻給孩子們最溫暖的關懷、祝福，用藝術揮灑希望，讓愛與勇氣的力量循環不息。

陽光小畫家聯展共有17件作品，吸引親子參觀。（記者吳俊鋒攝）

今年的聯展以「輝灑希望．迎向陽光」為主題，該基金會聯手奇美醫學中心、台灣輝瑞大藥廠等共同主辦，入選的小畫家「廷廷」與「樂樂」也在母親陪同下出席開幕典禮，分享創作的心得，並談到一些復原過程，都感謝家人給予支持、帶來勇氣，溫暖的故事令全場動容。

小五的廷廷，在1歲半時因熱水意外造成左腳嚴重燙傷，今年以〈與家人露營去〉、〈我的開心農場〉等2幅作品，分別獲得小陽光桌曆畫作優選，還有角色造型獎等殊榮。談及開始繪畫後的轉變，他認為比較能用正面態度去看待事情，且鼓勵其他孩子不要害怕，也別在意異樣的眼光，勇敢面對自己就對了。

基金會陪伴廷廷及其家人一起度過漫長的疤痕照護，努力復健的他形容脫下壓力襪的那刻，如同讓腳背重新看到陽光，除了變得樂觀、開朗之外，現在也更熱愛自然與美術，找回生活的樂趣。

樂樂鼻翼旁有天生的血管瘤，持續接受藥物與雷射治療，曾因外界異樣眼光而恐懼、怕生，透過陽光基金會社工與心理師的支持，逐漸找回自信，如今已能在台上盡情跳舞，也喜歡作畫、游泳，並參與社團活動，不吝展現優異的一面。

樂樂今年以〈我最愛的家人〉獲得角色造型獎，她笑說「因為他們的陪伴、照顧與鼓勵，讓我更有勇氣面對自己」，因此用繪畫表達謝意；奇美醫學中心院長林宏榮則認為，生命小鬥士的畫筆，承載的不只色彩，更是走過傷痛後綻放的希望，溫暖了每位觀展者的心。

林宏榮也強調，聯展首次走入博物館，意義深遠，不僅為小陽光畫作提供更寬廣的舞台，也讓大眾看見孩子面對傷痛的勇敢力量。對院方而言，醫療不只治癒身體，更要療癒心靈，顏損兒的努力，讓自己的生命更閃耀，希望這股強大的暖流，陪伴更多病友在漫長的復健路上，重拾生命的色彩與自信。

陽光小畫家聯展熱鬧登場，各界貴賓攜手拼出大型畫作，為活動揭幕。（記者吳俊鋒攝）

出席揭幕的陽光基金會董事長劉陽明說，今年首度將燒傷顏損兒的作品帶入博物館，結合公益與藝術跨界的形式呈現，象徵「用畫筆迎向陽光、用勇氣重建希望」的溫暖力量，且同步串聯全台11家醫院共同推出線上數位策展，影響可以更無遠弗屆，也讓社會看見醫療背後，生命韌性的動人故事。

台灣輝瑞大藥廠總裁葉素秋表示，與基金會合作以來，見證燒傷顏損孩子透過繪畫重建信心，今年創作登上博物館，不只藝術展出，更是一種精神象徵，讓每個面對挑戰的人，都能看見希望的光。

線上策展網址：https://www.littlesunshinegallery.com

