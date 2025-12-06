自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

看展就有機會抽飯店住宿！台北插畫藝術節送「citizenM」住宿券 粉絲瘋狂填問卷

2025/12/06 05:59

2025第8屆台北插畫藝術節展場一隅。（記者董柏廷攝）2025第8屆台北插畫藝術節展場一隅。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025第8屆台北插畫藝術節（Taipei Illustration Fair）昨（5）日首日在松山文創園區北向製菸工廠登場，吸引大量粉絲進場，今年除了展覽內容，祭出的抽獎活動與品牌聯名也成為熱門話題。

曲家瑞（右1）意外現身展場與粉絲合照。（記者董柏廷攝）曲家瑞（右1）意外現身展場與粉絲合照。（記者董柏廷攝）

台北插畫藝術節強調，藝術節希望以更生活化的方式吸引不同客群進入插畫市場，因此今年持續加入品牌合作與體驗活動。展覽為寵物友善空間，觀眾可帶毛小孩同行，現場可見許多創作者與觀眾互動，打開插畫展的新參與方式。

展覽同時匯集來自泰國、日本、捷克、英國等 13 國創作者，帶來跨文化的視覺對話。（記者董柏廷攝）展覽同時匯集來自泰國、日本、捷克、英國等 13 國創作者，帶來跨文化的視覺對話。（記者董柏廷攝）

展覽同時匯集來自泰國、日本、捷克、英國等13國創作者，帶來跨文化的視覺對話。曲家瑞帶領實踐大學團隊參展，也讓展場呈現更年輕化、多語彙的創作能量，使今年的主視覺與展覽主題之間形成更緊密的呼應。

台北插畫藝術節表示，今年與台灣生活品牌 Bunni 再度合作，推出由主視覺藝術家 Ning 設計包裝的香氛酒精乾洗手噴霧，延續展覽的療癒基調。觀展民眾只要在 IG或FB標記｢tiftaiwan」與任一參展者，再完成問卷，就可抽2026台北 citizenM世民酒店住宿券、主題香氛禮盒、2026 插畫節 VIP 雙人套票等獎項。

台北藝術節與台灣生活品牌 Bunni 跨界合作，推出由藝術家 Ning 設計限定包裝的「香氛酒精乾洗手噴霧」。（記者董柏廷攝）台北藝術節與台灣生活品牌 Bunni 跨界合作，推出由藝術家 Ning 設計限定包裝的「香氛酒精乾洗手噴霧」。（記者董柏廷攝）

此外，2026 第9屆台北插畫藝術節也同步宣布主題「畫的不好又怎樣？」並開放報名至2026年4月30日。主辦單位表示，希望把插畫節打造為亞洲區持續性的創作者平台，讓更多人有機會以作品與世界交流。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應