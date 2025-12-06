2025金點設計獎揭曉 台中綠美圖獲雙料大獎

逢甲大學「媽厝小書屋」獲年度特別獎。（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025金點設計獎頒獎典禮昨（5）日晚間於台北表演藝術中心舉行，來自台灣與國際的設計師與企業代表出席。今年金點設計獎及金點概念設計獎共集結全球28地作品角逐，最終選出22件「年度最佳設計獎」、3件「年度特別獎」及3件金點概念設計獎年度最佳設計獎。「最佳設計成就獎」由亞洲大學數位媒體設計系講座教授、國立台灣師範大學設計系名譽教授林磐聳獲得。

「台灣設計界導師」林磐聳教授榮獲最佳設計成就獎。（TDRI提供）

22件年度最佳設計獎呈現多面向的創新亮點。產品設計方面，易集國際的「點亮濾水瓶」整合濾水與照明機能，支援缺乏安全水源或電力的地區；德國Sonnenglas GmbH的模組化太陽能燈「SOMO Solar Lighting System」以公平貿易工廠手工組裝，聚焦永續與在地就業。長瑜企業「Merrylock MK6070 家用自動空氣穿線複合機」以人因工程提升使用易度；深圳遇見飛象科技「OASSAY 戶外便攜式淨水器」則以模組化設計增加便攜性。此外，美國 TROXUS的自行車「ARIA 靈氣」與品向智能的「PXID P6 電助力車」亦獲肯定。

台中綠美圖獲年度最佳設計獎與傳達設計類兩獎項。（TDRI提供）

傳達設計類作品展現文化詮釋與視覺語彙的延展性，永真急制設計工作室以灣聲樂團專輯裝幀與「台中綠美圖」視覺識別獲得兩項大獎。究方社的「風之谷台灣限定海報設計」呈現經典作品的新詮釋。根本設計的「月滿之夜」、for&st的「大家の漬物」、白蕨設計的「寶傑香木品牌設計」皆從文化素材發展獨特視覺思路。國際獲獎作品中，波蘭 TOFU Studio的「CLEAN CITY GDANSK」以清晰視覺傳達循環理念，日本6D-K為不二家打造的新識別「FUJIYA」亦受到評審肯定。

空間設計類，日本 SANAA 操刀的「台中綠美圖」以開放流動概念結合圖書館與美術館功能，獲年度最佳設計獎。原型建築「台南信義街硓?石黃宅」以當代工法活化老屋；Hiroyuki Ito Architects 的「Tenjincho Place」則在有限基地創造精準且舒適的生活場域。海外獲獎作品包含Trop Company Limited的「LACY STEPS」。

整合設計類，雄獅旅行社「福森號」以設計重新梳理百年鐵道文化；循路創研的「家務室」以零廢棄理念延伸到地方參與；本食餐飲文化「雜魚學」以料理與敘事結合海洋議題；康爾富照明的「金水361. META Space」以退役材料再利用示範企業創新溝通。

年度特別獎聚焦永續與社會設計，起而行綠能「直流電充電樁IRON40」以模組化結構減少材料耗損；逢甲大學「媽厝小書屋」以共創方式介入偏鄉場域；新加坡DP Green的「Punggol Green」將高架橋下空間轉為兼具生態與社區功能的綠廊。

金點概念設計獎今年3件年度最佳作品分別為珊瑚復育的「嶼珊共造」、提升智齒手術安全性的「喬良智齒牽引拉勾」、以及面對古蹟保存與都市更新提出整合構想的「台南火車站更新」。得獎作品現於台北松山文創園區「2025金點設計展」展出至2026年4月26日。完整得獎名單詳詢TDRI官網。

