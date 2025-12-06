淡水紅毛城12/7「風入松」音樂會 南北軒攜手台大生跨世代共演

新北市立淡水古蹟博物館將於12月7日在淡水紅毛城舉辦「風入松SONATA-淡水聽」戶外音樂會，由新北文化獎得主「淡水南北軒」攜手臺大創新設計學院學生演出，以北管曲牌〈風入松〉為創作核心，在百年古蹟間呈現跨世代、跨領域的聲音對話。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕為展現淡水百年文化的延續與創新，新北市立淡水古蹟博物館將於12月7日在淡水紅毛城舉辦「風入松SONATA-淡水聽」戶外音樂會，由新北文化獎得主「淡水南北軒」攜手臺大創新設計學院學生演出，以北管曲牌〈風入松〉為創作核心，在百年古蹟間呈現跨世代、跨領域的聲音對話。

淡古館長蔡美治指出，活動以北管代表曲牌〈風入松〉為核心，音樂會將由南北軒藝師與學生共同演繹選段揭開序幕，象徵世代交會、文化共鳴。隨後，學生將發表五首以〈風入松〉為靈感延伸的創作，融入搖滾、古典、電子音樂、聲景與即興等多元元素，以年輕語彙重新詮釋北管精神，展現新世代對傳統藝術的觀察、思索與延伸。

蔡美治指出，淡水紅毛城與淡水南北軒同為跨越百年的文化象徵，此次合作將百年古蹟、百年藝陣與學生跨域創新結合，讓傳統音樂在不同世代間激盪新能量，不僅呈現傳統樂曲的再生力，也展現文化交流中的延續與轉化。臺大創新設計學院副教授蔡佳芬指出，學生透過「音樂合作的藝術與實踐」課程，由南北軒藝師擔任業師，學習北管節奏與精神，並進行多次田野調查，從淡水的歷史與人文尋找靈感，歷經三個月構思與排練，最終呈現對傳統文化的新感受。

蔡美治說，此次活動自由參加，但需購票進入淡水紅毛城，門票每張80元，憑票可免費參觀前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及滬尾礮臺。為響應政府普發現金政策，即日起至2026年1月1日推出門票「兩人同行一人免費」優惠；新北市民、65歲以上與未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民及各級學校在校生則享免票資格。更多活動資訊請關注粉專或追蹤淡水古蹟博物館，隨時獲得最新消息。

