自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

「電波裡的台灣史」特展 見證對峙到融合的廣播

2025/12/06 12:53

國家廣播文物館前身為民雄放送所。（國家廣播文物館提供）國家廣播文物館前身為民雄放送所。（國家廣播文物館提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕財團法人中央廣播電臺位於嘉義縣民雄鄉的國家廣播文物館「電波裡的台灣史：戰爭、傳播與聲音外交」正舉辦特展，展覽以「國家廣播文物館」（前身為民雄放送所）為核心，呈現國際廣播在二戰、冷戰到全球化浪潮中，作為臺灣對外發聲的重要角色，見證對峙到融合的廣播。

央廣是代表台灣對國際發聲的公營電臺，日前展覽開幕時邀請教育廣播電臺、警察廣播電臺、復興廣播電臺、漁業廣播電臺、台北廣播電臺、高雄廣播電臺、漢聲廣播電臺與講客廣播電臺8家公營電臺及嘉義縣文化觀光局等到場。

國家廣播文物館表示，1931年日本政府成立臺灣放送協會以發展廣播事業；1940年啟用民雄放送所，曾以大功率電波與當時位於南京的中央廣播電臺隔海交鋒；二戰結束後，國民政府來臺接收廣播資產，央廣遷至臺灣，昔日隔海對峙的電波走向融合，開啟廣播新頁。

展覽展出文物包括建築師興建民雄放送所時，用來測定方位與水平的經緯儀與水平儀；建造天線鐵塔時用於監測風力的風速計等藏品；冷戰時期台美合作推動興建的鹿港分臺與台南分臺模型。

央廣董事長賴秀如表示，今年適逢央廣97週年，「電波裡的台灣史」為今年臺慶活動壓軸展覽，象徵迎向央廣一百周年的里程碑，特展濃縮央廣各時期的歷史任務與發展轉折，從1940年代民雄放送所與位於南京的央廣電波對抗，到現在的國際播送聲音外交，見證了臺灣近代史發展，也讓民眾看到廣播、戰爭與和平的關係；參觀資訊可上國家廣播文物館官方臉書

來賓參觀「電波裡的台灣史」特展。（國家廣播文物館提供）來賓參觀「電波裡的台灣史」特展。（國家廣播文物館提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應