「電波裡的台灣史」特展 見證對峙到融合的廣播

國家廣播文物館前身為民雄放送所。（國家廣播文物館提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕財團法人中央廣播電臺位於嘉義縣民雄鄉的國家廣播文物館「電波裡的台灣史：戰爭、傳播與聲音外交」正舉辦特展，展覽以「國家廣播文物館」（前身為民雄放送所）為核心，呈現國際廣播在二戰、冷戰到全球化浪潮中，作為臺灣對外發聲的重要角色，見證對峙到融合的廣播。

央廣是代表台灣對國際發聲的公營電臺，日前展覽開幕時邀請教育廣播電臺、警察廣播電臺、復興廣播電臺、漁業廣播電臺、台北廣播電臺、高雄廣播電臺、漢聲廣播電臺與講客廣播電臺8家公營電臺及嘉義縣文化觀光局等到場。

國家廣播文物館表示，1931年日本政府成立臺灣放送協會以發展廣播事業；1940年啟用民雄放送所，曾以大功率電波與當時位於南京的中央廣播電臺隔海交鋒；二戰結束後，國民政府來臺接收廣播資產，央廣遷至臺灣，昔日隔海對峙的電波走向融合，開啟廣播新頁。

展覽展出文物包括建築師興建民雄放送所時，用來測定方位與水平的經緯儀與水平儀；建造天線鐵塔時用於監測風力的風速計等藏品；冷戰時期台美合作推動興建的鹿港分臺與台南分臺模型。

央廣董事長賴秀如表示，今年適逢央廣97週年，「電波裡的台灣史」為今年臺慶活動壓軸展覽，象徵迎向央廣一百周年的里程碑，特展濃縮央廣各時期的歷史任務與發展轉折，從1940年代民雄放送所與位於南京的央廣電波對抗，到現在的國際播送聲音外交，見證了臺灣近代史發展，也讓民眾看到廣播、戰爭與和平的關係；參觀資訊可上國家廣播文物館官方臉書。

來賓參觀「電波裡的台灣史」特展。（國家廣播文物館提供）

