台南文化中心整建倒數《南火之誕》以光影重生41年城市記憶

製作團隊舉辦工作坊，邀請長期服務的志工加入創作行列。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成立逾41年、陪伴無數市民成長的台南文化中心，即將從明年起分階段啟動整建工程。在蛻變前夕，文化中心特別推出節慶主題藝術創作《Reborn：南火之誕》，展期自12月20日至明（2026）年3月3日，每晚下午5點至晚上10點於星光音樂廣場亮燈，用光影與市民一起回望41年來的共同記憶。

這次展出由「艸非火 Fake Fire Atelier」與「光滿樓 Light Full Studio」聯手打造，團隊將館方典藏與市民提供的老照片重新編排、轉譯成光影素材，讓昔日回憶在展場地面與建築場域重新綻放，象徵文化中心與城市居民的情感延續。

為了讓更多人一起參與創作，文化中心同步推出「限時限定照片募集活動」，號召大家在明（7）日前分享與文化中心相關的珍貴影像。無論是兒時初訪展覽館的緊張與好奇、年輕時在演藝廳看表演的悸動，或與家人散步廣場的日常片段，都是構成台南文化的重要記憶。這些照片也將成為展場影像的重要素材之一。

志工以自身在文化中心的經歷為靈感，將深厚情感投入作品元素中。（南市文化局提供）

作品中還融入與在地南大附小及文化中心志工們共同製作的「星星投影」，預計點亮整個廣場，成為冬夜裡最具溫度的藝術景象。

台南文化中心表示，這次整建不只是硬體更新，更希望藉由市民參與與藝術詮釋，完整保留下屬於臺南的文化脈絡。在迎接新生之前，《Reborn：南火之誕》將為城市點亮一段跨越時光的記憶，也為文化中心的下一個40年注入力量。

節慶主題藝術創作作品，也與在地學校南大附小共製星星繪製投影。（南市文化局提供）

