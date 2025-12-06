自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

台南文化中心整建倒數《南火之誕》以光影重生41年城市記憶

2025/12/06 14:04

製作團隊舉辦工作坊，邀請長期服務的志工加入創作行列。（南市文化局提供）製作團隊舉辦工作坊，邀請長期服務的志工加入創作行列。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成立逾41年、陪伴無數市民成長的台南文化中心，即將從明年起分階段啟動整建工程。在蛻變前夕，文化中心特別推出節慶主題藝術創作《Reborn：南火之誕》，展期自12月20日至明（2026）年3月3日，每晚下午5點至晚上10點於星光音樂廣場亮燈，用光影與市民一起回望41年來的共同記憶。

這次展出由「艸非火 Fake Fire Atelier」與「光滿樓 Light Full Studio」聯手打造，團隊將館方典藏與市民提供的老照片重新編排、轉譯成光影素材，讓昔日回憶在展場地面與建築場域重新綻放，象徵文化中心與城市居民的情感延續。

為了讓更多人一起參與創作，文化中心同步推出「限時限定照片募集活動」，號召大家在明（7）日前分享與文化中心相關的珍貴影像。無論是兒時初訪展覽館的緊張與好奇、年輕時在演藝廳看表演的悸動，或與家人散步廣場的日常片段，都是構成台南文化的重要記憶。這些照片也將成為展場影像的重要素材之一。

志工以自身在文化中心的經歷為靈感，將深厚情感投入作品元素中。（南市文化局提供）志工以自身在文化中心的經歷為靈感，將深厚情感投入作品元素中。（南市文化局提供）

作品中還融入與在地南大附小及文化中心志工們共同製作的「星星投影」，預計點亮整個廣場，成為冬夜裡最具溫度的藝術景象。

台南文化中心表示，這次整建不只是硬體更新，更希望藉由市民參與與藝術詮釋，完整保留下屬於臺南的文化脈絡。在迎接新生之前，《Reborn：南火之誕》將為城市點亮一段跨越時光的記憶，也為文化中心的下一個40年注入力量。

節慶主題藝術創作作品，也與在地學校南大附小共製星星繪製投影。（南市文化局提供）節慶主題藝術創作作品，也與在地學校南大附小共製星星繪製投影。（南市文化局提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應