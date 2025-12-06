長襪皮皮80歲了！「台灣閱讀節」展瑞典文學魅力

台灣閱讀節登場，小朋友認真挑書。（國圖提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部和國家圖書館今（6）日舉辦台灣閱讀節，國圖館長王涵青說明，「長襪皮皮」（Pippi Longstocking）今（2025）年誕生80週年，是瑞典女作家阿斯特麗德林格倫（Astrid Lindgren）創作的文學經典角色，民眾可參與皮皮的故事表演、角色扮演、閱讀課程及著色活動，深入了解皮皮象徵的童心、獨立與勇氣，並向大眾傳遞瑞典文學的魅力。

此外，台灣閱讀節也首度與韓國出版文化產業振興院合作，邀請韓國作家、教授兼繪本出版人李綠林（著有《北極熊可達》系列繪本）、李時遠（著有《森林照相館》）、朴智熙（著有《我不敢，因為我害羞》），帶領台灣讀者探索韓國繪本世界。

今年共有13個駐台單位參展，包括法國、捷克、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、以色列、瑞典、日本、德國、墨西哥、波蘭及台灣歐洲聯盟中心，從歐洲文豪作品、加勒比海節慶故事，到中美洲與亞洲的手作與節慶活動，「讓世界看見台灣、從台灣閱讀世界」。

其中，法國在台協會推出法語、華文雙語朗讀，讓讀者能更親近法國兒童文學，並學習基礎法語，開啟跨文化的閱讀旅程；捷克經濟文化辦事處將捷克的冬季節慶帶入，透過手作薑餅與創作聖誕星星活動，將捷克文化呈現給台灣民眾；歌德學院（台北）德國文化中心以紀念諾貝爾文學獎得主托瑪斯・曼（Paul Thomas Mann）誕辰150週年為主題，介紹其代表作品《魂斷威尼斯》和《浮士德博士》。

台灣閱讀節登場，小朋友們迫不急待看起來。（國圖提供）

駐台北以色列經濟文化辦事處以光明節為主題，推出DIY陀螺和展示希伯來文化繪本；墨西哥透過阿茲特克色彩大冒險，帶領孩子們探索古文明魅力；高雄市立圖書館國際繪本中心以「好繪芽」計畫為核心，展示台灣原創繪本，並以中英雙語介紹台灣故事，將本土創作推向國際。

教育部政次劉國偉致詞表示，在資訊瞬息萬變的現代，文本探究與深度思考具重要性，透過閱讀，可以跨越一切障礙，閱讀也讓青少年與孩童遠離過度沉迷3C。

台灣閱讀節今日盛大登場。（教育部提供）

