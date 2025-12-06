屏東文學獎揭曉！新住民二代李寬宏奪雙獎，原民醫師陳奕宏新詩首獎

2025屏東文學獎6日舉行頒獎典禮。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025屏東文學獎頒獎典禮今（6）日在屏東總圖舉行，今年徵件以「字映春光」為主題，全台578件作品投稿，最終選出33件得獎作品，其中來自恆春半島的新住民二代李寬宏同時拿下散文首獎與創作獎助金，屏縣排灣族醫師陳奕宏在忙碌之餘仍提筆創作，拿下新詩首獎。屏東縣長周春米頒獎肯定得獎者，以生動的文字展現南國文學的創作活力。

周春米表示，在短影音盛行、書寫愈來愈少的時代，文學更顯珍貴，因為真正打動人心的，是文字中屬於作者自身的情緒、觀察與生活養分。今年文學獎更透過校園與老師的交流，讓青春世代參與其中。

屏東縣長周春米（右2）肯定得獎者，右1為李寬宏、左1陳奕宏、左2為兒童文學首獎得主劉元富。（記者羅欣貞攝）

屏東文學獎涵蓋兒童文學、新詩、散文、短篇小說、青春文學等五大類及創作獎助金。來自屏縣車城鄉的李寬宏相當勵志，父親是工人、母親是新住民，育有3個孩子，李寬宏排行老二，家庭經濟弱勢，接受過社福團體扶助，2016年獲總統教育獎，他自恆春工商畢業，目前就讀成功大學台文系，今年以〈風過之地〉拿下散文首獎，並以《風過恆春─半島少年成長記》獲創作獎助金，完整結構與南方風土的深度書寫獲評審高度肯定。李寬宏說，寫作在成長過程中給了他很大的力量，會繼續書寫下去。

來自恆春半島的李寬宏曾是總統教育獎得主，今年同時拿下屏東文學獎散文首獎與創作獎助金。（記者羅欣貞攝）

頒獎典禮特別邀請新詩得獎者朗誦作品，來自屏縣瑪家鄉三和村的陳奕宏以〈我把祖靈帶到屏東市〉奪得新詩首獎，他在小學中年級時到屏東市居住、求學，屏東高中畢業，就讀義守大學醫學系，今年到台南奇美醫院任職。他說，過去原住民族文學寫的比較多是掙扎，比如到都市的掙扎、想回部落等，此次作品想表達的是就算在主流社會生活得不舒服，我們一樣可以從中獲得養分，在市區長大也可以長出原本的樣子。評審認為他寫出新一代原住民對傳統文化和祖靈認同的新思維，極具創意。

屏東文學獎新詩首獎得主陳奕宏朗誦得獎作品〈我把祖靈帶到屏東市〉，真摯感人。（記者羅欣貞攝）

在青春文學獎部分，高中組陳識茜，同時抱回新詩〈制服地圖〉與小品文〈嘿〉兩項首獎，以穩健語感與成熟敘事成為今年最亮眼的新秀；去年國中組小品文獲得佳作的林宇晟，今年以〈屏東，有一點甜的光〉勇奪新詩首獎。

青春文學獎高中組陳識茜（右），同時抱回新詩與小品文兩項首獎，接受屏東縣長周春米（左）頒獎表揚。（記者羅欣貞攝）

