藝文 > 即時

台灣陶藝獎頒獎 資深陶藝家陳正勳深耕陶藝50年獲卓越貢獻獎

2025/12/06 17:17

卓越貢獻獎得主陳正勳28組作品在陶博館展出。（記者黃子暘攝）卓越貢獻獎得主陳正勳28組作品在陶博館展出。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立鶯歌陶瓷博物館今（6）日舉行「2025台灣陶藝獎」頒獎典禮，副市長劉和然頒發「卓越貢獻獎」給深耕陶藝50年的陶藝家陳正勳（陳博垚）。劉和然指出，「卓越貢獻獎」體現陶藝的時代精神，獲獎者陳正勳作品在國際屢屢獲獎，並與藝術同好創立竹圍工作室，培育藝術新秀；「創作獎」和「實用獎」則是旨在鼓勵陶藝創作展現當代思潮，2項首獎分別由陶藝家高辰翔、楊家佳拿下。

新北副市長劉和然（左一）與卓越貢獻獎得主陳正勳（左二）、創作獎首獎高辰翔（右二）、實用獎首獎楊家佳（右一）合影。（記者黃子暘攝）新北副市長劉和然（左一）與卓越貢獻獎得主陳正勳（左二）、創作獎首獎高辰翔（右二）、實用獎首獎楊家佳（右一）合影。（記者黃子暘攝）

劉和然表示，市府盼以藝術人文在地扎根，累積陶藝量能，豐厚台灣當代陶藝發展，「台灣陶藝獎」是全國具有代表性的陶藝創作競賽，陶藝獎展覽自即日起至明年4月6日將於陶博館3樓特展室展出。

陶博館介紹，卓越貢獻獎得主陳正勳長期創作，捏塑已融入他的生活，且善於融合木材、鐵材等異媒材，以幾何造型與特殊符號為表現元素，也融入東西方文化理念，含蓄線條傳達寧靜生命態度，以極簡風格散發純粹而穩定的美感；這次展覽也將呈現陳正勳歷年重要創作及首次公開的精緻小模型，共計28組作品。

「創作獎」首獎得主高辰翔的作品《告別》。（記者黃子暘攝）「創作獎」首獎得主高辰翔的作品《告別》。（記者黃子暘攝）

陶博館指出，「創作獎」首獎由高辰翔《告別》奪得，此作品以象徵口罩為發想，傳達它守護人們安全，卻也無形地拉遠人與人之間的距離，作品也結合「千手觀音」意象，延伸管狀造型象徵人與人的交流，創作出一件可穿戴的藝術作品；「實用獎」首獎由楊家佳茶具組《掉進湖裡的星星》拿下，此作品運用潔白瓷質為基底，點綴金、白色的星星，流露詩意與生活美學。

陶博館補充，詳細展覽、活動資訊可上陶博館官網粉專查詢。

「實用獎」首獎得主楊家佳的茶具組《掉進湖裡的星星》。（記者黃子暘攝）「實用獎」首獎得主楊家佳的茶具組《掉進湖裡的星星》。（記者黃子暘攝）

