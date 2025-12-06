連續2週 《一千零5678夜》雲門家庭音樂劇場登場

雲門劇場歲末演出《一千零5678夜》家庭音樂劇場。（周嘉慧攝，雲門提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕雲門劇場10週年，今（6）日起連續2個週末推出歲末壓軸演出《一千零5678夜》，節目融合經典文學《一千零一夜》與俄國作曲家林姆斯基高沙可夫（Nikolay Rimsky-Korsakov）名作《天方夜譚》，邀請知名音樂YouTuber「海牛」許崴擔任音樂統籌。雲門舞蹈教室徵選出的多位小舞者，在現場弦樂四重奏音樂裡，與舞蹈交織出一段冬日限定的奇幻旅程。。

雲門表示，雲門劇場自2016年起，持續打造專為家庭設計的音樂與舞動節目，以室內樂結合生活律動，引導孩子將「聽到的音樂」化為「看得見的動作」，並透過故事、節奏與肢體，讓孩子主動理解音符、節奏與律動，「讓孩子在真實的藝術現場中自然學習」，這樣的節目形式，讓古典音樂從抽象變得親近、好玩。

雲門家庭音樂劇場透過故事、節奏與肢體，讓孩子主動理解音符、節奏與律動。（周嘉慧攝，雲門提供）

《一千零5678夜》以「說故事」為核心，先於雲門舞蹈教室報名徵選的學員中，選出10位小舞者參與，自暑假起密集排練，並與專業演奏家、舞者合作，逐步理解故事、建立節奏感、舞台默契與角色的感受，讓音樂與舞蹈帶領觀眾穿越層層奇幻關卡，一起度過充滿想像力的歲末時光。詳詢OPENTIX。

