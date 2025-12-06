自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

連續2週 《一千零5678夜》雲門家庭音樂劇場登場

2025/12/06 18:36

雲門劇場歲末演出《一千零5678夜》家庭音樂劇場。（周嘉慧攝，雲門提供）雲門劇場歲末演出《一千零5678夜》家庭音樂劇場。（周嘉慧攝，雲門提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕雲門劇場10週年，今（6）日起連續2個週末推出歲末壓軸演出《一千零5678夜》，節目融合經典文學《一千零一夜》與俄國作曲家林姆斯基高沙可夫（Nikolay Rimsky-Korsakov）名作《天方夜譚》，邀請知名音樂YouTuber「海牛」許崴擔任音樂統籌。雲門舞蹈教室徵選出的多位小舞者，在現場弦樂四重奏音樂裡，與舞蹈交織出一段冬日限定的奇幻旅程。。

雲門表示，雲門劇場自2016年起，持續打造專為家庭設計的音樂與舞動節目，以室內樂結合生活律動，引導孩子將「聽到的音樂」化為「看得見的動作」，並透過故事、節奏與肢體，讓孩子主動理解音符、節奏與律動，「讓孩子在真實的藝術現場中自然學習」，這樣的節目形式，讓古典音樂從抽象變得親近、好玩。

雲門家庭音樂劇場透過故事、節奏與肢體，讓孩子主動理解音符、節奏與律動。（周嘉慧攝，雲門提供）雲門家庭音樂劇場透過故事、節奏與肢體，讓孩子主動理解音符、節奏與律動。（周嘉慧攝，雲門提供）

《一千零5678夜》以「說故事」為核心，先於雲門舞蹈教室報名徵選的學員中，選出10位小舞者參與，自暑假起密集排練，並與專業演奏家、舞者合作，逐步理解故事、建立節奏感、舞台默契與角色的感受，讓音樂與舞蹈帶領觀眾穿越層層奇幻關卡，一起度過充滿想像力的歲末時光。詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應