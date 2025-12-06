2025清邁設計週「Local Plus」登場！台灣排灣族獻唱古調驚豔泰國

〔記者董柏廷／清邁報導〕由泰國創意經濟局（CEA）主辦的第11屆「2025清邁設計週」（Chiang Mai Design Week 2025），12月6日於清邁TCDC正式開幕。今年以「Local Plus：創意、科技、永續」為題，展期為期9天，地點橫跨Klang Wiang（古城區）、Chang Moi - Tha Phae（昌莫-塔佩區）及 Sanpakoi（山帕合區），現場匯聚泰北及國際共166組創作者與單位。

台灣排灣族「Tjucenglav Forum 鳩浙恩澇工作室」於「2025清邁設計週」開幕記者會現場演唱古謠暖場。（記者董柏廷攝）

台灣今年參與陣容，包含聚焦獨立音樂與視覺文化的「Taiwan Beats：台灣音樂設計展」，以及由「慢漫台東」、「TTPC台泰設計共創計劃」與「adjunangan」組成的台灣工藝設計展區。開幕典禮亮點之一，是由台灣排灣族「Tjucenglav Forum 鳩浙恩澇工作室」帶來的現場演出，團員得陸．鳩浙恩澇、王志凱、江安華、林瑞祥、林忠培等人，身著傳統服飾，演唱排灣族歌曲〈sipiapiljiq〉（看見心儀女生的悸動）與〈Sirisiri + luljemai〉（戀愛的選擇、進到結婚階段等）。古調歌聲穿透現場，將台灣原住民的文化韻味帶入泰國清邁，展現跨越語言的藝術感染力。

此次演出呼應由屏東排灣族策展人得陸．鳩浙恩澇策畫的「adjunangan」（傳統領域）展區。該展區設於清邁設計週現場，策展團隊提出「服飾即領域」的核心觀點，將「傳統領域」詮釋為存在於日常、記憶與歌聲之間的世界，而非僅是地理邊界。展覽內容聚焦排灣族女性的生命歷程，依序呈現女孩服、少女服、婚服、婦女服至喪儀服等系列。透過每一階段服飾的陳列，象徵女性在部落中流動的責任、角色與文化位置。

台灣排灣族「Tjucenglav Forum 鳩浙恩澇工作室」於第11屆「2025清邁設計週」開幕記者會演出。（記者董柏廷攝）

本屆清邁設計週共有包含台灣、日本、寮國、印度、印尼、菲律賓、新加坡、法國、英國、加拿大、中國、俄羅斯等12國參與。CEA表示，活動旨在連結泰北創作者與國際夥伴，將在地文化資本轉化為經濟資本，並吸引投資與新機會，持續推動北部創意經濟走向國際舞台。活動自即日起至12月14日舉行。

