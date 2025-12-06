自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

衛武營馬戲平台翻轉登場 裝卸貨碼頭變舞台

2025/12/06 20:20

克萊蒙．達贊＆魔人神手製造所《勞動狂想》。（陳建霖攝，衛武營提供）克萊蒙．達贊＆魔人神手製造所《勞動狂想》。（陳建霖攝，衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕衛武營2年1度的「馬戲平台」邁入第9屆，本週登場，策展人耿一偉以「翻轉日常，萬物流動」為核心，從廳院和衛武營西碼頭的售票節目、戶外榕樹廣場的免費演出，到各種周邊體驗活動，邀請所有年齡層的民眾，體驗馬戲藝術如何顛覆我們對日常的認知，感受身體與空間流動的無限可能。

耿一偉表示：衛武營馬戲平台自2016年創辦以來，始終朝向「國際對話」、「連結在地觀眾」與「支持新創作」三大核心目標前進。本週末除於榕樹廣場呈獻4檔精彩的免費節目，拉近與大眾的距離之外，同時也推出了2檔深度的國際共製節目，下個週末則將把澳洲瑟卡馬戲團帶進台灣。耿一偉說，「我們相信，每一位走進來的觀眾，都能在衛武營找到屬於自己的角落，自在地享受馬戲帶來的驚喜與感動。」

台灣當代馬戲團隊「創造焦點」首度攜手致力於讓女性及女性認同者展現才華的澳洲馬戲團隊「YUCK Circus」，演出《Bed Trip》。（Huang Xingyao攝，衛武營提供）台灣當代馬戲團隊「創造焦點」首度攜手致力於讓女性及女性認同者展現才華的澳洲馬戲團隊「YUCK Circus」，演出《Bed Trip》。（Huang Xingyao攝，衛武營提供）

本屆也是亞洲馬戲網絡（Circus Asia Network, CAN）年會時隔6年後再度回歸，並首度攜手國藝會，匯聚超過30位國際專業人士交流，以拓展台灣馬戲的國際網絡。此外，還有台灣特技舞蹈協會第二屆特技大鼎BIG TOP 頒獎典禮，以及首次辦理的「創作提案徵件計畫」等，為台灣新銳藝術家搭建通往國際舞台的橋樑。

值得一提的是，本週率先登場的售票節目法國大師新作《勞動狂想》，將衛武營西碼頭工作場域首次翻轉成馬戲舞台。法國雜耍大師克萊蒙．達贊（Clément DAZIN）攜手魔人神手製造所，遴選台灣在地的馬戲及現代舞藝術家共同創作，以獨特的慢馬戲美學，創造出兼具舞蹈與劇場感的視覺風格，引領觀眾從中感受與深思社會關於權力、宰制與服從的微妙關係與荒謬之美。詳詢衛武營官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應