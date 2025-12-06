衛武營馬戲平台翻轉登場 裝卸貨碼頭變舞台

克萊蒙．達贊＆魔人神手製造所《勞動狂想》。（陳建霖攝，衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕衛武營2年1度的「馬戲平台」邁入第9屆，本週登場，策展人耿一偉以「翻轉日常，萬物流動」為核心，從廳院和衛武營西碼頭的售票節目、戶外榕樹廣場的免費演出，到各種周邊體驗活動，邀請所有年齡層的民眾，體驗馬戲藝術如何顛覆我們對日常的認知，感受身體與空間流動的無限可能。

耿一偉表示：衛武營馬戲平台自2016年創辦以來，始終朝向「國際對話」、「連結在地觀眾」與「支持新創作」三大核心目標前進。本週末除於榕樹廣場呈獻4檔精彩的免費節目，拉近與大眾的距離之外，同時也推出了2檔深度的國際共製節目，下個週末則將把澳洲瑟卡馬戲團帶進台灣。耿一偉說，「我們相信，每一位走進來的觀眾，都能在衛武營找到屬於自己的角落，自在地享受馬戲帶來的驚喜與感動。」

台灣當代馬戲團隊「創造焦點」首度攜手致力於讓女性及女性認同者展現才華的澳洲馬戲團隊「YUCK Circus」，演出《Bed Trip》。（Huang Xingyao攝，衛武營提供）

本屆也是亞洲馬戲網絡（Circus Asia Network, CAN）年會時隔6年後再度回歸，並首度攜手國藝會，匯聚超過30位國際專業人士交流，以拓展台灣馬戲的國際網絡。此外，還有台灣特技舞蹈協會第二屆特技大鼎BIG TOP 頒獎典禮，以及首次辦理的「創作提案徵件計畫」等，為台灣新銳藝術家搭建通往國際舞台的橋樑。

值得一提的是，本週率先登場的售票節目法國大師新作《勞動狂想》，將衛武營西碼頭工作場域首次翻轉成馬戲舞台。法國雜耍大師克萊蒙．達贊（Clément DAZIN）攜手魔人神手製造所，遴選台灣在地的馬戲及現代舞藝術家共同創作，以獨特的慢馬戲美學，創造出兼具舞蹈與劇場感的視覺風格，引領觀眾從中感受與深思社會關於權力、宰制與服從的微妙關係與荒謬之美。詳詢衛武營官網。

